সেনাবাহিনীতে সৈনিক পদে নিয়োগ, জিপিএ–৩ হলেই আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ২০২৫-২৬ সালের জন্য সৈনিক পদে (পুরুষ ও নারী) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। আবেদন শুরু হবে ৪ ডিসেম্বর ২০২৫ এবং চলবে ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত।

চাকরির বিবরণ

পদের নাম:

১. সাধারণ ট্রেড (GD)

২. টেকনিক্যাল ট্রেড (TT)

শিক্ষাগত যোগ্যতা

১। সাধারণ ট্রেড (GD): এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ–৩.০০।

২। টেকনিক্যাল ট্রেড (TT): এসএসসি ভোকেশনালে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জিপিএ–৩.০০ অথবা এসএসসি/সমমান + ন্যূনতম তিন মাস মেয়াদি কারিগরি কোর্স। বিজ্ঞান বিভাগ বা ডিপ্লোমা প্যারামেডিক কোর্স সম্পন্নকারী প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন।

বয়সসীমা

১ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ তারিখে সর্বনিম্ন ১৭ বছর ও সর্বোচ্চ ২২ বছর হতে হবে।

শারীরিক যোগ্যতা

(পুরুষ)

উচ্চতা: ১.৬৫ মিটার (ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী ১.৬৩ মিটার)

ওজন: ন্যূনতম ৪৯.৯০ কেজি

(নারী)

উচ্চতা: ১.৫৫ মিটার (ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী ১.৫২ মিটার)

ওজন: ন্যূনতম ৪৭ কেজি

বৈবাহিক অবস্থা

অবিবাহিত

প্রশিক্ষণ

যোগ্য প্রার্থীদের ৩৬ সপ্তাহ মেয়াদি মৌলিক সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে।

আবেদনের নিয়ম

টেলিটক সিম থেকে এসএমএস করতে হবে। প্রাপ্ত USER ID ও Password দিয়ে এই সাইটে http://sainik.teletalk.com.bd](http://sainik.teletalk.com.bd আবেদন করতে হবে। আবেদন শেষে প্রবেশপত্র প্রিন্ট করতে হবে (৭ দিনের মধ্যে)

আবেদন ফি

৩০০ টাকা (পরীক্ষা ফি ২০০ টাকা ও অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ১০০ টাকা)।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদন শুরু: ৪ ডিসেম্বর ২০২৫

আবেদন শেষ: ২৫ জানুয়ারি ২০২৬

পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র

পরীক্ষার তারিখ ও স্থান পরীক্ষার ৭২ ঘণ্টা আগে টেলিটক থেকে এসএমএসে জানানো হবে।

যাঁরা আবেদন করতে পারবেন না

  • সশস্ত্র বাহিনী/সরকারি চাকরি থেকে বরখাস্ত

  • সামরিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কৃত

  • ফৌজদারি মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত

  • দ্বৈত নাগরিক

