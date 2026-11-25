১ জানুয়ারির মধ্যে দশম গ্রেডসহ তিন দাবি বাস্তবায়নের আহ্বান প্রাথমিক শিক্ষকদের
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প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের দশম গ্রেডসহ তিন দফা দাবি আগামী বছরের ১ জানুয়ারির মধ্যে বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়েছেন প্রাথমিকের শিক্ষকেরা।
আজ বুধবার প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ আহ্বান জানায় প্রাথমিক শিক্ষক অধিকার বাস্তবায়ন পরিষদ।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত বছরের ১০ নভেম্বর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবের উপস্থিতিতে শিক্ষকনেতাদের সঙ্গে আলোচনার পর তিন দফা দাবি বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। তবে এক বছর পেরিয়ে গেলেও দাবিগুলো বাস্তবায়ন হয়নি।
দাবিগুলো হলো সহকারী শিক্ষকদের বর্তমান ১৩তম গ্রেড থেকে ১০ম গ্রেডে উন্নীত করা, চাকরির ১০ ও ১৬ বছর পূর্তিতে উচ্চতর গ্রেড পাওয়ার জটিলতা নিরসন এবং সহকারী শিক্ষক থেকে প্রধান শিক্ষক পদে শতভাগ বিভাগীয় পদোন্নতি নিশ্চিত করা।