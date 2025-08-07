৯ ব্যাংকের ১৫৯৭ পদে লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও আসনবিন্যাস প্রকাশ
আটটি ব্যাংক ও একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অফিসার (সাধারণ) পদের ১ হাজার ৫৯৭টি শূন্য পদের অনুষ্ঠিতব্য লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্রের তালিকা ও আসনবিন্যাস প্রকাশ করেছে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি। আজ বৃহস্পতিবার প্রকাশিত এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, দশম গ্রেডের এসব পদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মোট ১২ হাজার ৯৯৯ প্রার্থীর লিখিত পরীক্ষা ১৫ আগস্ট ২০২৫, শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকার সাতটি কেন্দ্রে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষার জন্য পৃথক কোনো প্রবেশপত্র ইস্যু করা হবে না। প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রবেশপত্রই লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র হিসেবে গণ্য হবে। পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে এক ঘণ্টা আগে কেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে।
প্রবেশপত্র (০১ কপি) ব্যতীত কোনো ধরনের কাগজ, বই, মানিব্যাগ, বোতল, মুঠোফোন, ক্যালকুলেটর, ইলেকট্রনিক কার্ড (স্মার্ট কার্ড, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা অনুরূপ অন্য কোনো কার্ড), ডিজিটাল বা স্মার্ট ওয়াচ বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ে পরীক্ষার কেন্দ্রে প্রবেশ করা যাবে না। উল্লিখিত কোনো কিছু পরীক্ষা চলাকালে পাওয়া গেলে কিংবা অসদুপায় অবলম্বনের চেষ্টা করলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল করা হবে এবং দায়িত্ব পালনরত ভ্রাম্যমাণ আদালত তাঁর বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীদের উভয় কান অবশ্যই দৃশ্যমান রাখতে হবে। পরীক্ষার্থীদের কোভিড–সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে।