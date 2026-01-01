দুই ব্যাংকের ১০ গ্রেডের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ

দুই ব্যাংকের ১০ গ্রেডের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এবং বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফিন্যান্স করপোরেশনের সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (মেকানিক্যাল) পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। লিখিত পরীক্ষা ১০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ অনুষ্ঠিত হবে।
লিখিত পরীক্ষার বিবরণ
পদের নাম: সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (মেকানিক্যাল) (১০ম গ্রেড)
পদসংখ্যা: ০৪
পরীক্ষার তারিখ ও সময়
১০ জানুয়ারি ২০২৬, বেলা দুইটা থেকে বিকেল চারটা।
পরীক্ষার স্থান
লালমাটিয়া গালর্স হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ, ৯/১৫, ব্লক-ডি, লালমাটিয়া, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনা
১. প্রাথমিকভাবে যোগ্য বিবেচিত প্রার্থীদের প্রবেশপত্র বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগসংক্রান্ত ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন।
২. পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে ১ ঘণ্টা আগে পরীক্ষার্থীদেরকে কেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে।
৩. প্রবেশপত্র (এক কপি) ব্যতীত কোনো ধরনের কাগজ, বই, মানিব্যাগ, বোতল, মুঠোফোন, ক্যালকুলেটর, ইলেকট্রনিক কার্ড (স্মার্ট কার্ড, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা অনুরূপ অন্য কোনো কার্ড), ডিজিটাল/স্মার্ট ওয়াচ বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ে পরীক্ষার কেন্দ্রে প্রবেশ করা যাবে না।
৪. পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীদের উভয় কান দৃশ্যমান রাখতে হবে।
পরীক্ষার মানবণ্টনসহ বিস্তারিত দেখতে ভিজিট করুন এ ঠিকানায়।