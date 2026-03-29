৯ ব্যাংক ও ২ আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ১০১৭ পদে নিয়োগ, প্রবেশপত্র ডাউনলোড শুরু

৯ ব্যাংক ও ২ আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ১০১৭ পদে নিয়োগ, প্রবেশপত্র ডাউনলোড শুরু
ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির তত্ত্বাবধানে ৯টি ব্যাংক ও ২টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগে পরীক্ষার প্রবেশপত্র প্রকাশ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে যোগ্য প্রার্থীরা বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট থেকে তাঁদের প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন। ৯টি ব্যাংক ও ২টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ১ হাজার ১৭টি পদে সিনিয়র অফিসার (সাধারণ) নিয়োগ দেওয়া হবে।
আরও পড়ুন
প্রবেশপত্র ডাউনলোডের শেষ তারিখ ৮ এপ্রিল ২০২৬। আগ্রহী প্রার্থীরা বাংলাদেশ ব্যাংকের ই-রিক্রুটমেন্ট ওয়েবসাইট থেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।
নির্ধারিত তারিখের পর প্রবেশপত্র সংগ্রহের কোনো সুযোগ থাকবে না।