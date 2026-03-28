প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে নবম–দশম গ্রেডে চাকরির সুযোগ

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে নবম–দশম গ্রেডে চাকরির সুযোগ
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত বিভিন্ন শূন্য পদে সরাসরি জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। এ–সংক্রান্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে।
পদের নাম ও বিবরণ
১. কম্পিউটার প্রোগ্রামার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০–৬৭,০১০ টাকা।
২. সহকারী পরিচালক
পদসংখ্যা: ১৭
বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা।
৩. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা।
৪. উপসহকারী প্রকৌশলী
পদসংখ্যা: ৪
বেতন স্কেল: ১৬,০০০–৩৮,৬৪০ টাকা।
বয়সসীমা
প্রার্থীদের বয়সসীমা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।
আবেদনের প্রক্রিয়া
আবেদনের শুরু ও শেষ তারিখ
অনলাইনে আবেদন ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরু হয়েছে ১০ মার্চ ২০২৬, সকাল ১০টায়। আবেদন জমার শেষ সময় ১০ এপ্রিল ২০২৬, বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত।
পরীক্ষার ফি
বিভিন্ন পদের জন্য টেলিটকের সার্ভিস চার্জসহ মোট ২২৩ টাকা এবং বিশেষ ক্ষেত্রে (অনগ্রসর ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গ) ৫৬ টাকা আবেদন করার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে জমা দিতে হবে।
