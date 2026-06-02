খবর

দিনাজপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বড় নিয়োগ, পদ ১৯০

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
এআই/প্রথম আলো

দিনাজপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে রাজস্ব প্রশাসনের আওতাধীন অফিসে ১৬ থেকে ২০ গ্রেডের ৭ ক্যাটাগরির পদে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১৯০। আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হবে ৪ জুন ২০২৬ তারিখ। আবেদনকারীদের দিনাজপুর জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

পদের নাম ও বিবরণ

১. ক্রেডিট চেকিং কাম-সায়রাত সহকারী

পদসংখ্যা: ৯

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড–১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

আরও পড়ুন

১৪৮৫ পদে সমাজসেবা অধিদপ্তরে চাকরি, সংশোধিত নিয়োগে আবেদন এসএসসি–স্নাতক পাসে

২. নাজির কাম ক্যাশিয়ার

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

৩. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ১৬

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

৪. সার্টিফিকেট পেশকার

পদসংখ্যা: ৪

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

আরও পড়ুন

ইতালির শিক্ষার্থী ভিসার আবেদন নিয়ে নতুন যে যে নির্দেশনা

৫. সার্টিফিকেট সহকারী

পদসংখ্যা: ৫

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

৬. মিউটেশন-কাম-সার্টিফিকেট সহকারী

পদসংখ্যা: ২

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

৭. অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ১৫৩

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

আরও পড়ুন

গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ ক্যাটাগরির পদে চাকরি

আবেদনের নিয়ম

আগ্রহী প্রার্থীগণ এই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রবর্তিত নির্ধারিত আবেদন ফরম পূরণ করবেন।

আবেদন ফি

১ থেকে ৬ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ১১২ টাকা;

৭ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ৫৬ টাকা।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদন শুরু: ৪ জুন ২০২৬, সকাল ১০:০০টা।

আবেদন শেষ: ৩ জুলাই ২০২৬, বিকেল ৫:০০টা।

শর্তসমূহ

১. প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক ও দিনাজপুর জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

২. একজন প্রার্থী একটির বেশি পদে আবেদন করতে পারবেন না।

বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়।

আরও পড়ুন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে সহকারী কর্মকর্তা পদে নিয়োগ, পদ ২৪২

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খবর থেকে আরও পড়ুন