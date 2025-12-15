খবর

গণপূর্ত অধিদপ্তরের ১০ম গ্রেডে পদের পরীক্ষার সময়সূচি ও নির্দেশাবলি প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)ফাইল ছবি

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী (১০ম গ্রেড) পদের বাছাই পরীক্ষার কেন্দ্র, সময়সূচি ও নির্দেশাবলি প্রকাশ করেছে।

পরীক্ষার বিস্তারিত তথ্য—

পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (ই/এম) (১০ম গ্রেড)

পরীক্ষার তারিখ: ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫, সোমবার

সময়: বেলা ৩:৩০ মিনিট থেকে ৪:৩০ মিনিট (মোট ১ ঘণ্টা)

পরীক্ষার ধরন: ১০০ নম্বরের এমসিকিউ প্রশ্ন (প্রতিটি শুদ্ধ উত্তরের জন্য ১ নম্বর, প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.৫০ নম্বর কাটা যাবে)

বিষয়: বাংলা-২০, ইংরেজি-২০, সাধারণ জ্ঞান (বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি)-২০ এবং প্রাসঙ্গিক টেকনিক্যাল/প্রফেশনাল (ই/এম) বিষয়-৪০।

প্রবেশপত্র: কমিশনের ওয়েবসাইট () অথবা টেলিটকের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে। প্রবেশপত্র ব্যতীত কোনো পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না।

পরীক্ষাকক্ষে প্রবেশের শেষ সময়: বেলা ৩:০০ মিনিট।

পরীক্ষার কেন্দ্র—

  • লালমাটিয়া সরকারি মহিলা কলেজ, লালমাটিয়া, মোহাম্মদপুর, ঢাকা

  • আগারগাঁও তালতলা সরকারি কলোনি উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা

  • শেরেবাংলা নগর সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা

  • শেরেবাংলা নগর সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা

  • সরকারি মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, গজনবী রোড, কলেজ গেট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পরীক্ষাকেন্দ্রে বই-পুস্তক, ব্যাগ, ঘড়ি (সব ধরনের), মোবাইল ফোন, ক্যালকুলেটর বা কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ে আসা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীরা কানের ওপর কোনো আবরণ রাখতে পারবেন না এবং অলংকারজাতীয় কিছু ব্যবহার করবেন না।

