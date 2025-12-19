খবর

বাংলাদেশ ব্যাংকের অফিসার পদের মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বাংলাদেশ ব্যাংকের লোগো

বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির (বিএসসি) আওতায় ‘অফিসার–রুরাল ক্রেডিট (ও–আরসি)’ পদের ২০ ডিসেম্বরের (আগামীকাল শনিবার) অনুষ্ঠিতব্য মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। পরীক্ষার তারিখ পরবর্তী সময়ে জানানো হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভেরিফায়েড অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে।

আরও পড়ুন

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ: বিষয়ভিত্তিক মডেল টেস্ট—বাংলা-১

ফেসবুক পোস্টে বলা হয়েছে, ‘ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি সচিবালয় কর্তৃক আয়োজিত অফিসার–রুরাল ক্রেডিট (ও–আরসি) (Job ID-10204) পদের 20/12/2025 তারিখে (শনিবার) অনুষ্ঠিতব্য মৌখিক পরীক্ষা অনিবার্য কারণবশত স্থগিত করা হলো। পরীক্ষার তারিখ পরবর্তীতে যথাসময়ে অবহিত করা হবে।’

আরও পড়ুন

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের শনিবারের নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত

এর আগে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি (বিএসসি) সচিবালয় আয়োজিত সিনিয়র অফিসার পদের (জব আইডি–১০২২০) আজ শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর ২০২৫) অনুষ্ঠিতব্য লিখিত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। পরীক্ষার নতুন তারিখ পরবর্তী সময়ে জানানো হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খবর থেকে আরও পড়ুন