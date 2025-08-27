খবর

পিএসসির দশম গ্রেডের বাছাই পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ, পরীক্ষা ১০০ নম্বরে

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)ফাইল ছবি

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) কর্তৃক ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (দশম গ্রেড) পদের বাছাই পরীক্ষার সময়সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী শনিবার (৩০ আগস্ট) এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ওই দিন বেলা সাড়ে তিনটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রার্থীদের বেলা দুইটা থেকে তিনটার মধ্যে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করতে হবে।

এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এ পরীক্ষায় মোট ১০০টি প্রশ্ন থাকবে। পূর্ণমান ১০০। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য শূন্য দশমিক ৫০ নম্বর কাটা হবে। পরীক্ষার সময় ১ (এক) ঘণ্টা। পরীক্ষাকেন্দ্রে মুঠোফোন, ইলেকট্রনিক ডিভাইস, বই, ব্যাগ, হাতঘড়ি, পকেটঘড়ি, ক্যালকুলেটর (এই পরীক্ষার জন্য) ইত্যাদি বহন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

পরীক্ষার কেন্দ্রগুলো হলো—

সরকারি বাঙলা কলেজ, মিরপুর, ঢাকা; ঢাকা কলেজ, মিরপুর রোড, ঢাকা; সরকারি তিতুমীর কলেজ, মহাখালী, ঢাকা; ইডেন মহিলা কলেজ, আজিমপুর, ঢাকা; বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, বকশীবাজার, ঢাকা; সরকারি মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা; মাল্টিপারপাস হল, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, ঢাকা ও ৭১ মিলনায়তন, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, ঢাকা।

প্রার্থীদের প্রবেশপত্র ছাড়া পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হবে না। প্রবেশপত্র কমিশনের ওয়েবসাইট অথবা টেলিটকের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

