বাপেক্সে নিয়োগের ফল প্রকাশ, ৯ম ও ১০ম গ্রেডে সুপারিশ পেলেন ৭১ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানিতে (বাপেক্স) ৯ম ও ১০ম গ্রেডের শূন্য পদে ৭১ জন প্রার্থীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। নিয়োগপ্রাপ্ত প্রার্থীদের ২৩ নভেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে হবে।

পদের নাম ও নিয়োগপ্রাপ্তের সংখ্যা

১. সহকারী ব্যবস্থাপক (প্রশাসন): ১০ জন

২. সহকারী ব্যবস্থাপক (অর্থ): ১১ জন

৩. সহকারী ব্যবস্থাপক (মেকানিক্যাল): ২ জন

৪. সহকারী ব্যবস্থাপক (ইলেকট্রিক্যাল): ২ জন

৫. সহকারী ব্যবস্থাপক (সিএসই/আইটি/আইসিটি): ১ জন

৬. সহকারী ব্যবস্থাপক (কেমিক্যাল): ১ জন

৭. সহকারী ব্যবস্থাপক (পেট্রোলিয়াম/পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড মাইনিং): ১ জন

৮. সহকারী ব্যবস্থাপক (আইপিই): ১ জন

৯. সহকারী ব্যবস্থাপক (ইলেকট্রনিকস): ১ জন

১০. সহকারী ব্যবস্থাপক (জিওলজি): ৯ জন

১১. সহকারী ব্যবস্থাপক (জিওফিজিকস): ৬ জন

১২. সহকারী ব্যবস্থাপক (কেমিস্ট্রি): ৩ জন

১৩. সহকারী ড্রিলার: ১ জন

১৪. সহকারী কর্মকর্তা (প্রশাসন): ১৫ জন

১৫. সহকারী কর্মকর্তা (অর্থ): ৪ জন

১৬. উপসহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রনিকস): ১ জন

১৭. ট্রেইনি ড্রিলার: ১ জন

পেট্রোবাংলা ২০২৪ সালের ৫ মার্চ কারিগরি, সাধারণ ও অর্থ ক্যাডারে মোট ৬৭০টি পদের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। ২০২৪ সালে প্রথমবারের মতো পেট্রোবাংলা এবং এর অধীন ১৩টি কোম্পানিতে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

