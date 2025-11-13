বাপেক্সে নিয়োগের ফল প্রকাশ, ৯ম ও ১০ম গ্রেডে সুপারিশ পেলেন ৭১ জন

বাপেক্সে নিয়োগের ফল প্রকাশ, ৯ম ও ১০ম গ্রেডে সুপারিশ পেলেন ৭১ জন
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানিতে (বাপেক্স) ৯ম ও ১০ম গ্রেডের শূন্য পদে ৭১ জন প্রার্থীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। নিয়োগপ্রাপ্ত প্রার্থীদের ২৩ নভেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে হবে।
পদের নাম ও নিয়োগপ্রাপ্তের সংখ্যা
১. সহকারী ব্যবস্থাপক (প্রশাসন): ১০ জন
২. সহকারী ব্যবস্থাপক (অর্থ): ১১ জন
৩. সহকারী ব্যবস্থাপক (মেকানিক্যাল): ২ জন
৪. সহকারী ব্যবস্থাপক (ইলেকট্রিক্যাল): ২ জন
৫. সহকারী ব্যবস্থাপক (সিএসই/আইটি/আইসিটি): ১ জন
৬. সহকারী ব্যবস্থাপক (কেমিক্যাল): ১ জন
৭. সহকারী ব্যবস্থাপক (পেট্রোলিয়াম/পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড মাইনিং): ১ জন
৮. সহকারী ব্যবস্থাপক (আইপিই): ১ জন
৯. সহকারী ব্যবস্থাপক (ইলেকট্রনিকস): ১ জন
১০. সহকারী ব্যবস্থাপক (জিওলজি): ৯ জন
১১. সহকারী ব্যবস্থাপক (জিওফিজিকস): ৬ জন
১২. সহকারী ব্যবস্থাপক (কেমিস্ট্রি): ৩ জন
১৩. সহকারী ড্রিলার: ১ জন
১৪. সহকারী কর্মকর্তা (প্রশাসন): ১৫ জন
১৫. সহকারী কর্মকর্তা (অর্থ): ৪ জন
১৬. উপসহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রনিকস): ১ জন
১৭. ট্রেইনি ড্রিলার: ১ জন
পেট্রোবাংলা ২০২৪ সালের ৫ মার্চ কারিগরি, সাধারণ ও অর্থ ক্যাডারে মোট ৬৭০টি পদের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। ২০২৪ সালে প্রথমবারের মতো পেট্রোবাংলা এবং এর অধীন ১৩টি কোম্পানিতে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।