নিয়োগ

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরে বড় নিয়োগ, পদ ২১৮

প্রথম আলো ডেস্ক
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ২১৮ পদে আবেদনের শেষ সময় আগামী ৩১ ডিসেম্বর।ফাইল ছবি

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরে ১১ থেকে ২০তম গ্রেডের ২১৮টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও অধিদপ্তরের অধীন টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, পলিটেকনিক বা মনোটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলো ও আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়গুলোয় এসব নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ সময় আগামী ৩১ ডিসেম্বর।

পদের নাম ও বিবরণ
১. ফার্মাসিস্ট
পদসংখ্যা: ২
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ১২,৫০০–৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড–১১)
২. হিসাবরক্ষক
পদসংখ্যা: ৪
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ১১,০০০–২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড–১৩)
৩. উচ্চমান সহকারী
পদসংখ্যা: ৪
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)
৪. ইউডিএ কাম ডাটা প্রসেসর
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)
৫. হিসাবরক্ষক
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)
৬. কোষাধ্যক্ষ
পদসংখ্যা: ৫
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)
৭. সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ৫
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)
৮. লাইব্রেরিয়ান
পদসংখ্যা: ৪
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)
৯. কম্পাউন্ডার
পদসংখ্যা: ৪
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)
১০. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ২৭
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)

আরও পড়ুন

৪৪তম ও ৪৯তম বিসিএসে ৪৯ পদ শূন্য থাকছে, পিএসসির যে ব্যাখ্যা

১১. স্টোরকিপার (সার্ভে)
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
১২. ডাটা প্রসেসর
পদসংখ্যা: ২৯
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
১৩. এলডিএ কাম ডাটা প্রসেসর
পদসংখ্যা: ৩
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
১৪. হিসাব সহকারী
পদসংখ্যা: ৯
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
১৫. এলডিএ কাম ক্যাশিয়ার
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
১৬. এলডিএ কাম টাইপিস্ট
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
১৭. সহকারী লাইব্রেরিয়ান কাম ক্যাটালগার
পদসংখ্যা: ১১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
১৮. ক্যাশ সরকার
পদসংখ্যা: ২
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
১৯. স্কিল্ডম্যান
পদসংখ্যা: ৮
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৮,৫০০–২০,৫৭০ টাকা (গ্রেড–১৯)
২০. অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ৯৬
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)

আরও পড়ুন

চাকরি বদলাবেন—এ তিনটি দিক না ভেবে সিদ্ধান্ত নয়

বয়সসীমা
১ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছর হতে হবে।
*৭, ১০ ও ১৬ নম্বর পদের ক্ষেত্রে ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।

আবেদনের নিয়ম
পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি এই ওয়েবসাইটে আবেদন ফরম পূরণ করতে পারবেন।

আবেদন ফি
১ নম্বর পদের জন্য পরীক্ষার ফি ১৫০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ১৮ টাকাসহ মোট ১৬৮ টাকা।
২ থেকে ১৭ নম্বর পর্যন্ত পদের জন্য পরীক্ষার ফি ১০০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ১২ টাকাসহ মোট ১১২ টাকা।
১৮ থেকে ২০ নম্বর পর্যন্ত ও সব পদের অনগ্রসর নাগরিক প্রার্থীদের ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফি ৫০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা।
*আবেদনের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ফি জমা দিতে হবে।

আবেদনের সময়সীমা
আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ: ১৩ নভেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা।
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ: ৩ ডিসেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা।

আরও পড়ুন

অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার সিদ্ধান্ত বিভিন্ন বেসরকারি স্কুল-বিশ্ববিদ্যালয়ের

আরও পড়ুন

ট্রাফিক সহায়কের খণ্ডকালীন চাকরি, শিক্ষার্থীদের সুবিধার থেকে শঙ্কা বেশি

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন