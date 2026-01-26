খবর

৮ ব্যাংকের অফিসার পদে প্রিলি পরীক্ষার তারিখ ও আসনবিন্যাস প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির সদস্যভুক্ত আটটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সমন্বিতভাবে ‘অফিসার (সাধারণ)’ পদে নিয়োগের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সময়সূচি, কেন্দ্র তালিকা ও প্রবেশপত্র ডাউনলোড–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। গতকাল রোববার (২৫ জানুয়ারি ২০২৬) ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি সচিবালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

৯৯৭ পদে নিয়োগের এ প্রিলিমিনারি পরীক্ষা আগামী শনিবার (৩১ জানুয়ারি) বিকেল ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষা হবে ১০০ নম্বরের। রাজধানীর ৩৬টি কেন্দ্রে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি সচিবালয়ের তত্ত্বাবধানে ৮টি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সমন্বিতভাবে ‘অফিসার (সাধারণ)’ (১০ম গ্রেড) পদে যোগ্য বিবেচিত প্রার্থীদের এক ঘণ্টাব্যাপী প্রিলিমিনারি পরীক্ষা আগামী ৩১/১/২০২৬ তারিখ, শনিবার (বেলা ৩টা-৪টা) অনুষ্ঠিত হবে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষার কেন্দ্র তালিকা ও ডুপ্লিকেট প্রবেশপত্র ডাউনলোড–সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগ–সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

