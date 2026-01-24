২০২৬ সালে এসেও কেন চাকরির বাজারে সফলতার মূলে এমবিএ ডিগ্রি
দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক চাকরির বাজারে টিকে থাকতে পেশাজীবীরা প্রতিনিয়ত নতুন দক্ষতা অর্জনের পথ খুঁজছেন। স্বল্পমেয়াদি কোর্স ও বিভিন্ন অনলাইন সার্টিফিকেশনের জনপ্রিয়তা বাড়লেও এখনো মাস্টার্স অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এমবিএ) ডিগ্রির গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা এখনো অটুট। ২০২৬ সালেও এমবিএকে স্মার্ট ক্যারিয়ার জন্য সেরা বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।
এমবিএ কী—
এমবিএ (Master of Business Administration) হলো একটি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, যা ব্যবস্থাপনা, নেতৃত্ব ও ব্যবসায়িক দক্ষতা উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দেয়। এই কোর্সে মার্কেটিং, ফাইন্যান্স, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, অপারেশনস, স্ট্র্যাটেজি ও উদ্যোক্তা উন্নয়নসহ ব্যবসার মূল বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে।
এমবিএ করার সুফল—
১. উন্নত ক্যারিয়ারের সুযোগ
এমবিএ ডিগ্রি বিভিন্ন খাতে—আইটি, ফাইন্যান্স, স্বাস্থ্যসেবা, মার্কেটিং, কনসালটিং ও ম্যানুফ্যাকচারিং—ম্যানেজারিয়াল ও নেতৃত্বমূলক পদে প্রবেশের সুযোগ তৈরি করে। অনেক প্রতিষ্ঠানই সিনিয়র ও সিদ্ধান্ত গ্রহণমূলক পদের জন্য এমবিএ গ্র্যাজুয়েটদের অগ্রাধিকার দেয়।
২. বেশি বেতনের সম্ভাবনা—
এমবিএ করার অন্যতম প্রধান কারণ হলো আয় বৃদ্ধির সুযোগ। বিশেষায়িত ক্ষেত্রে এমবিএ ডিগ্রিধারীরা সাধারণত নন-এমবিএ পেশাজীবীদের তুলনায় বেশি বেতন পেয়ে থাকেন।
৩. দক্ষতা উন্নয়ন—
এমবিএ প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের টেকনিক্যাল ও সফট স্কিল—উভয়ই উন্নত করতে সহায়তা করে। এর মধ্যে রয়েছে নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, যোগাযোগ ও প্রেজেন্টেশন দক্ষতা, সমস্যা সমাধান ও বিশ্লেষণী চিন্তা, দল ব্যবস্থাপনা এবং কৌশলগত পরিকল্পনা—যা দীর্ঘমেয়াদি ক্যারিয়ার উন্নয়নে অপরিহার্য।
৪. বিশেষায়ণের সুযোগ—
বর্তমান এমবিএ প্রোগ্রামগুলোতে বিভিন্ন বিশেষায়ণের সুযোগ রয়েছে, যেমন—মার্কেটিং, ফাইন্যান্স, হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, অপারেশনস, ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস, ডিজিটাল মার্কেটিং ও বিজনেস অ্যানালিটিকস। শিক্ষার্থীরা নিজেদের আগ্রহ ও লক্ষ্য অনুযায়ী বিশেষায়ণ বেছে নিতে পারেন।
৫. নেটওয়ার্কিং সুবিধা—
এমবিএ প্রোগ্রামের বড় একটি শক্তি হলো নেটওয়ার্কিং। সহপাঠী, শিক্ষক, অ্যালামনাই ও ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্টদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে ওঠে, যা চাকরি, ব্যবসায়িক অংশীদারত্ব ও ক্যারিয়ার পরামর্শে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
ভবিষ্যৎ চাকরির বাজারে এমবিএ—
ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন, স্টার্টআপ সংস্কৃতি ও বৈশ্বিক ব্যবসা সম্প্রসারণের ফলে দক্ষ ম্যানেজারের চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। যাঁরা এমবিএর সঙ্গে ডিজিটাল স্কিল, ডেটা অ্যানালাইসিস বা নির্দিষ্ট ইন্ডাস্ট্রি জ্ঞান যুক্ত করতে পারবেন, তাঁরা ভবিষ্যৎ চাকরির বাজারে এগিয়ে থাকবেন।
কারা এমবিএ করার কথা ভাবতে পারেন—
ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েট যাঁরা নেতৃত্বমূলক পদে যেতে চান, কর্মজীবী যাঁরা ক্যারিয়ারে উন্নতি চান, উদ্যোক্তা যাঁরা নতুন ব্যবসা শুরু বা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করছেন এবং যাঁরা ক্যারিয়ার পরিবর্তন করতে আগ্রহী—সবাই এমবিএ থেকে উপকৃত হতে পারেন।
তথ্যসূত্র: ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ ওয়ার্ডপ্রেস