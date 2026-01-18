বৃত্তি

ইউরোপের যে ৫ দেশে পরিবারসহ পড়াশোনার সুযোগ

প্রথম আলো ডেস্ক
বিদেশে পড়তে যাওয়া মানেই প্রিয়জনদের পেছনে ফেলে যাওয়া—এমনটা সব সময় নয়। ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের তাঁদের স্ত্রী/স্বামী ও সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে বসবাস ও পড়াশোনার সুযোগ দেয়, নির্দিষ্ট কিছু শর্ত পূরণ সাপেক্ষে। এখানে এমন পাঁচটি ইউরোপীয় দেশের কথা তুলে ধরা হলো, যেখানে পড়াশোনার পাশাপাশি পরিবার নিয়ে থাকা সম্ভব—

১. জার্মানি

জার্মানি তার ফ্যামিলি রিইউনিফিকেশন নীতির আওতায় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের স্ত্রী/স্বামী ও সন্তানদের সঙ্গে আনার অনুমতি দেয়। শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত আর্থিক সামর্থ্য ও উপযুক্ত বাসস্থানের প্রমাণ দেখাতে হয়। সাধারণত জীবনসঙ্গীরা কাজ করার অনুমতি পান এবং সন্তানেরা সরকারি স্কুলে পড়তে পারে।

২. ফিনল্যান্ড

ফিনল্যান্ড ইউরোপের অন্যতম পরিবারবান্ধব শিক্ষাগন্তব্য হিসেবে পরিচিত। রেসিডেন্স পারমিটধারী আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা পরিবারের সদস্যদের আনার জন্য আবেদন করতে পারেন। জীবনসঙ্গীরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন এবং সন্তানেরা ফিনল্যান্ডের উচ্চমানের সরকারি শিক্ষাব্যবস্থায় পড়ার সুযোগ পায়।

৩. সুইডেন

সুইডেন শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার সময়কালে নিকটাত্মীয় পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আনার সুযোগ দেয়। আবেদনকারীদের আর্থিক যোগ্যতা পূরণ করতে হয়। অনুমোদন পেলে জীবনসঙ্গীরা কাজ করতে পারেন এবং সন্তানেরা সরকারি স্কুলে ভর্তি হতে পারে, যা দীর্ঘমেয়াদি পারিবারিক বসবাসকে সহজ করে।

৪. নেদারল্যান্ডস

নেদারল্যান্ডসে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা তাঁদের স্ত্রী/স্বামী ও সন্তানদের জন্য পারিবারিক পুনর্মিলনের আবেদন করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের নির্ভরশীলদের ভরণপোষণের আর্থিক সক্ষমতা প্রমাণ করতে হয়। দেশটি পরিবার নিয়ে বসবাসের জন্য উচ্চমানের জীবনযাত্রা ও মানসম্মত শিক্ষাসুবিধা প্রদান করে।

৫. ফ্রান্স

ফ্রান্সে দীর্ঘমেয়াদি স্টাডি ভিসাধারী আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা পরিবার পুনর্মিলনের জন্য আবেদন করতে পারেন। সন্তানেরা সরকারি স্কুলে পড়তে পারে এবং নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে জীবনসঙ্গীরা কাজের অনুমতি পান। ফলে পরিবারসহ পড়াশোনা করতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি ভালো বিকল্প।

