তুর্কিয়ে বুরস্‌লারি বৃত্তি: টিউশন ফি–উপবৃত্তি–বিমান টিকিটসহ নানা সুবিধা, আবেদনে ৫টি ধাপ

ছবি: ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া

তুরস্ক সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত স্কলারশিপের আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এ বৃত্তির কেতাবী নাম তুর্কিয়ে বুরস্‌লারি। আন্ডারগ্র্যাজুয়েট, মাস্টার্স ও পিএইচডির জন্য দেওয়া হয় এ বৃত্তি। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারেন।

তুরস্ক বিশ্ববাসীর কাছে সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং একাডেমিক শ্রেষ্ঠত্বের জন্য অন্যতম পরিচিত একটি দেশ। ইউরোপ ও এশিয়ায় অবস্থিত সমৃদ্ধ দেশটি বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য নানা ধরণের বৃত্তি দেয়।

বায়োটেকনোলজি, বিভিন্ন প্রকৌশল ক্ষেত্র (কম্পিউটার, বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিংসহ), বায়োকেমিস্ট্রি, জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, খাদ্য প্রকৌশল, গণিত, মেডিসিনসহ হাজারের বেশি প্রোগ্রামে পড়ার সুযোগ মেলে তুরস্ক সরকারের এই বৃত্তিতে। ২০২৬–২০২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য তুরস্ক সরকারের এই বৃত্তিটি মেধাবী বিদেশি শিক্ষার্থীদের দেশটির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ করে দেয়। এই বৃত্তির আওতায় মাসিক উপবৃত্তি, ফ্রি টিউশন ফি, যাতায়াতের বিমান টিকিট, স্বাস্থ্যবিমা, বাসস্থানসহ বিভিন্ন খরচ বহন করে তুরস্ক সরকার।

আবেদনে ৫টি ধাপ অনুসরণ করতে হবে। এগুলো হলো—

১. আবেদনের শুরুতে ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে

২. আপনার পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয় এবং

প্রোগ্রামগুলো তালিকাভুক্ত করতে হবে

৩. আবেদনে সকল ধাপ পর্যালোচনা করে ডকুমেন্ট বাছাই করতে হবে

৪. সকল ডকুমেন্ট সঠিকভাবে পাঠাতে হবে, সঙ্গে সহশিক্ষা কার্যক্রমের অর্জনসহ বর্ণনা দিতে হবে

৫. আবেদন প্রক্রিয়ার শেষের দিকে আপনার পছন্দ, প্রত্যাশা এবং ভবিষ্যতের লক্ষ্যগুলো ব্যাখ্যা করে একটি চিঠি লিখতে হবে

ছবি: তুর্কিয়ে বুরস্‌লারির ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া

বৃত্তির সুবিধা—

  • ফ্রি টিউশন ফি

  • মাসিক উপবৃত্তি

  • স্বাস্থ্যবিমা

  • বাসস্থান

  • যাওয়াতের বিমান টিকিট

  • এক বছরের তুর্কি ভাষাশিক্ষা কোর্স

মাসিক উপবৃত্তির পরিমাণ

  • আন্ডারগ্র্যাজুয়েট: প্রতি মাসে ৮০০ তুর্কি লিরা

  • মাস্টার্স: প্রতি মাসে ১ হাজার ১০০ তুর্কি লিরা

  • পিএইচডি: প্রতি মাসে ১ হাজার ৬০০ তুর্কি লিরা

  • গবেষণার জন্য: প্রতি মাসে ৩ হাজার তুর্কি লিরা

বৃত্তিতে আবেদনের যোগ্যতা—

ভাষা: ইংরেজি বা তুর্কি ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে

জাতীয়তা: তুর্কি নাগরিক বা যাঁরা তুর্কি নাগরিকত্ব হারিয়েছেন, তাঁরা এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন না। এ ছাড়া অন্য যেকোনো দেশের নাগরিকেরা আবেদন করতে পারবেন। তুরস্কের যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত কোনো শিক্ষার্থী এই বৃত্তির জন্য অযোগ্য বিবেচিত হবেন।

প্রোগ্রামের সময়কাল—

আন্ডারগ্র্যাজুয়েট: ৪–৬ বছর

মাস্টার্স: ২ বছর

পিএইচডি: ৪ বছর

একাডেমিক স্কোর

স্নাতক: ন্যূনতম ৭০%

মাস্টার্স এবং ডক্টরেট: ন্যূনতম ৭৫%

স্বাস্থ্যবিজ্ঞান (মেডিসিন, ডেন্টিস্ট্রি ও ফার্মেসি): ন্যূনতম ৯০%

আবেদনের বয়সসীমা—

বুরসলারি বৃত্তির জন্য আবেদন করতে হলে প্রার্থীদের নির্দিষ্ট কিছু যোগ্যতা পূরণ করতে হবে। আন্ডারগ্র্যাজুয়েট: ২১ বছরের কম, মাস্টার্স: ৩০ বছরের কম, ডক্টরেট: ৩৫ বছরের কম ও রিসার্চ: ৪৫ বছরের কম।

আবেদনে যা যা লাগবে—

  • বৈধ পাসপোর্ট

  • সাম্প্রতিক সময়ে তোলা আবেদনকারীর একটি ছবি। আপলোড করা ছবিটি অবশ্যই পরিষ্কার ও স্পষ্ট হতে হবে। অস্পষ্ট বা পরিচয় বোঝা যায় না, এমন ছবি থাকলে আবেদনের মূল্যায়নে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

  • জাতীয় পরীক্ষার ফলাফল (যদি থাকে)

  • ডিপ্লোমা অথবা অস্থায়ী পরীক্ষার সার্টিফিকেট

  • অনলাইন স্ক্রিনশট বা অননুমোদিত ট্রান্সক্রিপ্ট গ্রহণযোগ্য নয়। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রোগ্রামভেদে প্রয়োজন হলে আন্তর্জাতিক ভাষা পরীক্ষার ফলাফল এবং ভাষা দক্ষতার সনদ সংযুক্ত করতে হবে।

  • ট্রান্সক্রিপ্ট: আন্তর্জাতিক পরীক্ষার ফলাফল (GRE, GMAT, SAT ইত্যাদি) যুক্ত করতে হবে যদি নির্ধারিত বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চেয়ে থাকে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভাষাগত দক্ষতার (TOEFL, DELF) সনদ।

  • পিএইচডি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে একটি গবেষণার প্রপোজাল এবং প্রার্থী ইতিমধ্যে সম্পন্ন করেছেন, এমন একটি গবেষণার প্রমাণ দাখিল করতে হবে।

বৃত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি যেভাবে প্রস্তুতি নিলে—

সময়ের আগেই শুরু করুন: আবেদনের সময়সীমার অপেক্ষায় না থেকে আগেভাগেই আপনার আবেদনপত্র এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুত করা শুরু করুন। আপনি যে বিষয়ে পড়তে চান, তার জন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় ভালো হবে, কী কী লাগবে, এসব আগেই তৈরি করতে থাকুন।

যথার্থ কাগজপত্র: নিশ্চিত করুন যে আপনার সব প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আপ-টু-ডেট আছে এবং সেগুলো এমনভাবে সাজান, যাতে আপনার একাডেমিক সাফল্যগুলো সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়।

শক্তিশালী স্টেটমেন্ট অব পারপাস (SOP): একটি শক্তিশালী এসওপি (SOP) বৃত্তি পাওয়ার সম্ভাবনাকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয়।

শারীরিক যোগ্যতা: তুরস্কের সরকারি বৃত্তির জন্য সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। তাই সেভাবেই প্রস্তুতি নিন।

আবেদনের শেষ তারিখ

২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

*আবেদনের বিস্তারিত তথ্যে ও আবেদনের পদ্ধতি জানতে ক্লিক করুন এখানে

