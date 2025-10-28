সরকারি অফিসের নিয়োগ/পদোন্নতি সংশ্লিষ্ট কাজে পারিতোষিক পুনর্নির্ধারণ

সরকারি অফিসের নিয়োগ/পদোন্নতি সংশ্লিষ্ট কাজে পারিতোষিক পুনর্নির্ধারণ
সব মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও দপ্তরে নিয়োগ/পদোন্নতি সংশ্লিষ্ট কাজের সম্মানী/পারিতোষিক পুনর্নির্ধারণ করে পরিপত্র জারি করেছে সরকার। ২০ অক্টোবর অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পুনর্নির্ধারিত সম্মানী/পারিতোষিকের বিবরণ
১. প্রশ্নপত্র প্রণয়নের জন্য সম্মানী (জনপ্রতি) পুনর্নির্ধারিত হার: ৬,০০০ টাকা।
২. বিভাগীয় নির্বাচন/পদোন্নতি কমিটির সদস্যদের সম্মানী (প্রতি সভার জন্য জনপ্রতি) পুনর্নির্ধারিত হার: ৬,০০০ টাকা।
৩. মৌখিক/ব্যবহারিক পরীক্ষা বোর্ডের সদস্য পুনর্নির্ধারিত হার: ৬,০০০ টাকা।
৪. উত্তরপত্র পরীক্ষণ:
ক) পূর্ণ উত্তরপত্র (প্রতিটি): ১৩০ টাকা;
খ) পূর্ণ অবজেকটিভ টাইপ উত্তরপত্র (প্রতিটি): ৩৫ টাকা।
৫. লিখিত/ব্যবহারিক/মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ। প্রশ্নপত্র প্রণয়ন/উত্তরপত্র মূল্যায়নের আপ্যায়ন ব্যয় (জনপ্রতি):
ক) দুপুর/রাতের খাবার (প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে): ৫০০ টাকা;
খ) নাশতা: অপরিবর্তিত।
৬. লিখিত/ব্যবহারিক মৌখিক পরীক্ষা পরিচালনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত কর্মচারীদের সম্মানী প্রতি দিনের জন্য (জনপ্রতি):
ক) ৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব: ১,২০০ টাকা;
খ) ১০মথেকে ১৬তম গ্রেড: ১,০০০ টাকা;
গ) ১৭তম গ্রেড থেকে ২০ম গ্রেড: ৮০০ টাকা।
৭. খাতা পুনর্মূল্যায়ন: ৫০ টাকা।
৮. ভেন্যুর প্রতিষ্ঠানপ্রধান অথবা প্রতিষ্ঠানপ্রধান কর্তৃক মনোনীত সমন্বয়কারীর সম্মানী: ৩,৫০০ টাকা।
৯. লিখিত পরীক্ষাকেন্দ্রের পরিদর্শকের সম্মানী প্রতি দিনের জন্য (জনপ্রতি): ১,৮০০ টাকা।
১০. কোডিং ও ডিকোডিং ফি: ৩ টাকা।
১১. লিখিত পরীক্ষার আসনবিন্যাস বাবদ ব্যয় (প্রতি পরীক্ষার্থীর জন্য): ৩ টাকা।
১২. লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র তৈরি (কাগজসহ) (প্রতি পরীক্ষার্থীর জন্য): ৬ টাকা।
১৩. বিবিধ (কাগজ, কলম ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি): ৮,০০০ টাকা।
যা যা শর্ত
ক) প্রশ্নপত্র প্রণয়নের জন্য নির্বাচন কমিটির সদস্য/বিশেষজ্ঞরা একাধিক পদের পরীক্ষা হলেও দৈনিক জনপ্রতি একটির বেশি সম্মানী প্রাপ্য হবেন না;
(খ) একই কার্যদিবসে পদোন্নতি/নির্বাচন কমিটির একাধিক সভার ক্ষেত্রে একটির বেশি সম্মানী প্রাপ্য হবেন না;
(গ) একই কার্যদিবসে লিখিত/মৌখিক/ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হলে একাধিক পদের পরীক্ষা হলেও সর্বোচ্চ দুটি সম্মানী প্রাপ্য হবেন।
বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়