খবর

আইসিবির ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজার পদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
প্রথম আলো ফাইল ছবি

ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির সদস্যভুক্ত ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশে (আইসিবি) ২০২২ সালভিত্তিক ‘ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজার’ পদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ঘোষণা করা হয়েছে। ১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়।

আরও পড়ুন

জাপানের স্কলারশিপ, আইইএলটিএসে ৬ হলে আবেদন, কাদের সুযোগ দেখে নিন

লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত-

পদের নাম: ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজার (১০ম গ্রেড)

পদ সংখ্যা: ২

পরীক্ষার তারিখ: ৯ জানুয়ারি ২০২৬

কেন্দ্র: সামসুল হক স্কুল অ্যান্ড কলেজ (স্কুল ক্যাম্পাস), ওয়ার্ড নং-৬৫, মাতুয়াইল, ডেমরা, ঢাকা-১৩৬২।

আরও পড়ুন

খাদ্য অধিদপ্তর নেবে ১৭৬১ জন, স্থগিত পরীক্ষার নতুন তারিখ ঘোষণা

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খবর থেকে আরও পড়ুন