আইসিবির ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজার পদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র প্রকাশ
ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির সদস্যভুক্ত ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশে (আইসিবি) ২০২২ সালভিত্তিক ‘ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজার’ পদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ঘোষণা করা হয়েছে। ১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়।
লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত-
পদের নাম: ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজার (১০ম গ্রেড)
পদ সংখ্যা: ২
পরীক্ষার তারিখ: ৯ জানুয়ারি ২০২৬
কেন্দ্র: সামসুল হক স্কুল অ্যান্ড কলেজ (স্কুল ক্যাম্পাস), ওয়ার্ড নং-৬৫, মাতুয়াইল, ডেমরা, ঢাকা-১৩৬২।