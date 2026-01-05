খবর

খাদ্য অধিদপ্তর নেবে ১৭৬১ জন, স্থগিত পরীক্ষার নতুন তারিখ ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
পঞ্চম ধাপে খাদ্য অধিদপ্তরের সহকারী উপখাদ্য পরিদর্শক পদে নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীরা। সারদা সুন্দরী বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ফরিদপুর, ২৯ নভেম্বর ২০২৫ছবি: আলীমুজ্জামান

খাদ্য অধিদপ্তর স্থগিত হওয়া অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (গ্রেড-১৬) পদের লিখিত পরীক্ষার নতুন তারিখ ও সময় ঘোষণা করেছে। ১০ জানুয়ারি ২০২৬ (শনিবার) এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গতকাল রোববার (৪ জানুয়ারি ২০২৫) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে খাদ্য অধিদপ্তর।

পরীক্ষার নতুন তারিখ ও সময়

বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে খাদ্য অধিদপ্তরের পূর্বনির্ধারিত অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (গ্রেড-১৬) পদের লিখিত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। সংশোধিত রুটিন অনুযায়ী পরীক্ষাটি ১০ জানুয়ারি ২০২৬ (শনিবার)। পরীক্ষা বেলা ২টা থেকে বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।

আরও পড়ুন

সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা ৯ জানুয়ারি সকালে নয়, হবে বিকেলে

পরীক্ষাকেন্দ্র

ঢাকার দুটি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে পরীক্ষা। কেন্দ্রগুলো হলো-

১. আজিমপুর গভর্নমেন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, আজিমপুর, ঢাকা।

২. ইডেন মহিলা কলেজ, আজিমপুর, ঢাকা।

আরও পড়ুন

জাপানের স্কলারশিপ, আইইএলটিএসে ৬ হলে আবেদন, কাদের সুযোগ দেখে নিন

প্রবেশপত্র–সংক্রান্ত নির্দেশনা

পরীক্ষার্থীদের জন্য প্রবেশপত্র নিয়ে বিশেষ কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এগুলো হলো: পুরাতন প্রবেশপত্রই কার্যকর থাকবে। যাঁরা গত ২/১/২০২৬ তারিখের পরীক্ষার জন্য রঙিন প্রবেশপত্র ডাউনলোড করেছিলেন তাঁরা সেই একই প্রবেশপত্র দিয়ে পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন। ১০ জানুয়ারির পরীক্ষার জন্য নতুন করে কোনো প্রবেশপত্র ইস্যু করা হবে না। পরীক্ষার্থীদের অবশ্যই প্রবেশপত্রের রঙিন কপি (Color Print) সঙ্গে আনতে হবে।

খাদ্য অধিদপ্তরের ২৫টি ক্যাটাগরিতে মোট শূন্য পদ ১ হাজার ৭৬১টি। এর মধ্যে কয়েকটির পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আরও পড়ুন

ইসলামী ব্যাংকে নতুন নিয়োগ, স্নাতক পাসে আবেদন

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খবর থেকে আরও পড়ুন