ইসলামী ব্যাংকের নতুন নিয়োগ, স্নাতক পাসে আবেদন

ইসলামী ব্যাংকের নতুন নিয়োগ, স্নাতক পাসে আবেদন
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি তাদের পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। এ খাতে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে তারা। এ প্রকল্পে ট্রেইনি ফিল্ড আ্যাসিস্ট্যান্ট পদে যোগ্য বাংলাদেশি পুরুষ নাগরিকদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করেছে ব্যাংকটি।
পদের নাম: ট্রেইনি ফিল্ড আ্যাসিস্ট্যান্ট
আবেদনে যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে প্রার্থীর বয়স সর্বনিম্ন ২১ বছর এবং সর্বোচ্চ ৩২ বছর হতে হবে। বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে এসএসসি বা সমমানের সনদ বিবেচিত হবে।
অন্য যোগ্যতা: নিয়োগপ্রাপ্ত প্রার্থীকে অবশ্যই দেশের যেকোনো গ্রামীণ এলাকায় মাঠপর্যায়ে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীদের ব্যাংকের নির্ধারিত ওয়েবসাইটের (career.islamibankbd.com) মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদনের সময় প্রার্থীর সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি ও স্বাক্ষর আপলোড করতে হবে। উল্লেখ্য, সরাসরি বা ডাকযোগে কোনো আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না।