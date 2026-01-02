২৫ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারির সেরা ১০ সরকারি-বেসরকারি চাকরি

২৫ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারির সেরা ১০ সরকারি-বেসরকারি চাকরি
সরকারি বিভিন্ন অফিসে পদ আছে ফাঁকা। নতুন বছরের এসব পদে নিয়োগ হবে এ আশা চাকরীপ্রত্যাশীরা করতেই পারেন। শেষ মাসে শেষের দিকে এসে সরকার নিয়োগের পাশাপাশি বেসরকারি বিভিন্ন ব্যাংকসহ প্রতিষ্ঠানে চাকরির বিজ্ঞপ্তি আছে কয়েকটি। (২৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১ জানুয়ারি ২০২৬) বেশ কয়েকটি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছে। প্রথম আলোর প্রাপ্ত এসব সরকারি-বেসরকারি চাকরির মধ্য নবম-১০মসহ বিভিন্ন গ্রেডের চাকরির সুযোগ আছে। এই সপ্তাহ, অর্থাৎ ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত যেসব সরকারি-বেসরকারি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে সেরা ১০টি একনজরে দেখে নিন-
*বেসরকারি সংস্থায় চাকরি, পদ ১৩১৩, নিয়োগ দেশের বিভিন্ন স্থানে
*বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে বেসামরিক পদে চাকরি, পদ ১০১
*বেসরকারি সংস্থায় চাকরির সুযোগ, পদ ৩৯০
*ওয়ালটনে ৫০ জনের চাকরি: এসএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ
*সমরাস্ত্র কারখানায় ১০ম গ্রেডে ১৩ উপসহকারী প্রকৌশলী পদে চাকরির সুযোগ
*শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন চাকরি, পদ ২৬
*জেন্টল পার্কে চাকরির সুযোগ, পদ ২০০
*২০২৬ সালে কোন মাসে কত দিন টানা ছুটি পাবেন সরকারি চাকরিজীবীরা
*বাংলাদেশ ব্যাংকে মুখ্য আইনবিষয়ক কর্মকর্তা পদে চাকরি
*বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানায় আইন উপদেষ্টা পদে চাকরি
পুরোনো কিছু চাকরি বিজ্ঞপ্তিতে আবেদনের সুযোগ-
*যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নেবে ৪২ জন শিক্ষক
*চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি, পদ ৩৫
*লংকাবাংলা ফিন্যান্সে অভিজ্ঞতা ছাড়াই ৫০ জনের চাকরির সুযোগ
*মধুমতি ব্যাংকে চাকরি, নেই বয়সসীমা
*মেঘনা ব্যাংকে চাকরি, স্নাতক পাসে আবেদন
*চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনে নবমসহ বিভিন্ন গ্রেডে নিয়োগ, পদ ৬৫
*প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে ৪৮৩ পদে আবেদনের সময়সীমা বৃদ্ধি