লংকাবাংলা ফিন্যান্সে অভিজ্ঞতা ছাড়াই ৫০ জনের চাকরির সুযোগ

লংকাবাংলা ফিন্যান্সে অভিজ্ঞতা ছাড়াই ৫০ জনের চাকরির সুযোগ
দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান লংকাবাংলা ফিন্যান্স পিএলসি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ‘সিএমএসএমই স্মল বিজনেস’ বিভাগে ৫০ জন রিলেশনশিপ এক্সিকিউটিভ নিয়োগ দেবে।
কাজের ধরন ও দায়িত্ব
রিলেশনশিপ এক্সিকিউটিভ হিসেবে নির্বাচিত প্রার্থীদের প্রধান কাজ হবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (সিএমএসএমই) খাতের নতুন উদ্যোক্তাদের খুঁজে বের করা। তাঁদের ব্যাংকিং ও ঋণ–সুবিধাসংক্রান্ত তথ্য দিয়ে সহায়তা করতে হবে। বিশেষ করে জামানতবিহীন সিএমএসএমই ঋণের ক্ষেত্রে গ্রাহকের ঋণ যোগ্যতা যাচাই এবং আবেদন প্রক্রিয়াকরণ হবে মূল দায়িত্ব। এ ছাড়া নির্ধারিত মাসিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ঋণ বিতরণ ও কিস্তি আদায়ের কাজও করতে হবে। দায়িত্ব পালনের জন্য মাঠপর্যায়ে গিয়ে গ্রাহকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা জরুরি।
প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতা
যেকোনো স্বীকৃত পাবলিক বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ন্যূনতম স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পাস প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। এই পদের জন্য কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই, তাই সদ্য পাস করা শিক্ষার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন। তবে প্রার্থীর চমৎকার যোগাযোগ দক্ষতা এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে অন্যদের প্রভাবিত করার ক্ষমতা থাকতে হবে। মোটরসাইকেল চালনায় পারদর্শী প্রার্থীদের নিয়োগে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
কর্মস্থল ও অন্যান্য সুবিধা
নির্বাচিত প্রার্থীদের লংকাবাংলা ফিন্যান্সের বাংলাদেশের যেকোনো শাখায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। এটি একটি পূর্ণকালীন চাকরি। প্রাথমিকভাবে রিলেশনশিপ এক্সিকিউটিভ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলেও নির্দিষ্ট সময় পর সন্তোষজনক পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে পদটি ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার’ হিসেবে স্থায়ী করা হবে।
আবেদন প্রক্রিয়া ও শেষ সময়
আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদনের জন্য (https://t.ly/AhR8V) এই লিংক ব্যবহার করতে হবে। ৮ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখের মধ্যে আবেদন সম্পন্ন করতে হবে। যোগ্য প্রার্থীদের মধ্য থেকে শুধু সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা ব্যক্তিদেরই পরবর্তী ধাপের সাক্ষাৎকার বা পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে।