সমরাস্ত্র কারখানায় ১০ম গ্রেডে ১৩ উপসহকারী প্রকৌশলী পদে চাকরির সুযোগ

সমরাস্ত্র কারখানায় ১০ম গ্রেডে ১৩ উপসহকারী প্রকৌশলী পদে চাকরির সুযোগ
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা (বিওএফ) অসামরিক জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ১০ম গ্রেডভুক্ত ‘উপসহকারী প্রকৌশলী’ পদে ১৩ জনকে নিয়োগ দেবে। আগ্রহী প্রার্থীরা আগামী ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম ও সংখ্যা
পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী
পদসংখ্যা: ১৩
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (১০ম গ্রেড)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট থেকে মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, অটোমোবাইল, উডওয়ার্ক, রেফ্রিজারেশন, ইলেকট্রনিকস, কম্পিউটার, মেটালার্জি, কেমিক্যাল বা ড্রাফটসম্যানশিপ বিষয়ে তিন বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা থাকতে হবে।
বয়সসীমা
৮ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে সাধারণ প্রার্থীদের বয়স ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। তবে বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।
আবেদনের নিয়ম
আগ্রহী প্রার্থীদের টেলিটকের নির্ধারিত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। অনলাইনে আবেদন জমা দেওয়ার সময় প্রার্থীর স্বাক্ষর ও রঙিন ছবি আপলোড করতে হবে।
আবেদন শুরু: ১০ ডিসেম্বর ২০২৫, সকাল ৯টা।
আবেদনের শেষ সময়: ০৮ জানুয়ারি ২০২৬, বিকেল ৫টা।
পরীক্ষার ফি
আবেদন সাবমিট করার পর পরবর্তী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে টেলিটক প্রিপেইড মোবাইল থেকে এসএমএসের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি বাবদ মোট ২২৩ টাকা (ফি ২২০ টাকা ও সার্ভিস চার্জ ৩ টাকা) জমা দিতে হবে। ফি জমা না দেওয়া পর্যন্ত আবেদনটি চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে না।
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
মৌখিক পরীক্ষার সময় সব শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, অভিজ্ঞতার সনদ, নাগরিকত্ব সনদ, চারিত্রিক সনদ ও জাতীয় পরিচয়পত্রের মূল কপি প্রদর্শন করতে হবে। এ ছাড়া প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত সব সনদের এক সেট ফটোকপি জমা দিতে হবে।
নিয়োগ–সংক্রান্ত আরও বিস্তারিত তথ্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট এবং বিওএফের ওয়েবসাইট থেকে জানা যাবে।