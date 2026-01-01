মৎস্য অধিদপ্তরের ১০ গ্রেডের বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষা তারিখ জানাল পিএসসি
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন মৎস্য অধিদপ্তরের ১০ম গ্রেডভুক্ত বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ৮ জানুয়ারি এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো উপসহকারী প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক পরিদর্শক, সহকারী হ্যাচারি কর্মকর্তা, সহকারী সম্প্রসারণ কর্মকর্তা। এই চার পদে মোট পরীক্ষার্থী ৬৭৬ জন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এসব পদের লিখিত পরীক্ষা ৮ জানুয়ারি দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত শেরেবাংলা নগর সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। এই পরীক্ষা হবে ৪ ঘণ্টায়। ২০০ নম্বরের এই পরীক্ষায় বাংলা-৪০, ইংরেজি-৪০, সাধারণ জ্ঞান-৪০ এবং প্রাসঙ্গিক টেকনিক্যাল বিষয়-৮০ নম্বরের পরীক্ষা হবে।
পরীক্ষার্থীদের জন্য লিখিত পরীক্ষাসংক্রান্ত নির্দেশনায় বলা হয়েছে, কোনো প্রার্থী ‘উপসহকারী প্রকৌশলী/তত্ত্বাবধায়ক পরিদর্শক/সহকারী হ্যাচারি কর্মকর্তা/সহকারী সম্প্রসারণ কর্মকর্তা’–এর একাধিক পদে আবেদন করে থাকলে তিনি যেকোনো একটি পদের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলে অন্য পদের লিখিত পরীক্ষায়ও অংশগ্রহণ করেছেন মর্মে গণ্য হবেন।
তবে প্রার্থী যে পদে পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক, তাঁকে সেই পদের প্রবেশপত্র অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে। অন্যথায় তিনি ওই লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। প্রার্থীরা নিজ নিজ প্রবেশপত্র নিয়ে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন। পরীক্ষার নির্ধারিত সময়ের অন্তত ১৫ মিনিট আগে আসন গ্রহণ করতে হবে। পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর কোনো পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষাকক্ষে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, পরীক্ষা শুরু হওয়ার ২ ঘণ্টার মধ্যে কোনো পরীক্ষার্থী পরীক্ষাকক্ষ ত্যাগ করতে পারবেন না। পরীক্ষার হলে সাধারণ ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাবে। তবে সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর বা এ-জাতীয় কোনো যন্ত্র ব্যবহার করা যাবে না।
পরীক্ষাকেন্দ্রে কোনো প্রকার অসাধু পন্থা অবলম্বন এবং অশোভন আচরণের অভিযোগে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর বিরুদ্ধে যেকোনো ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা কর্ম কমিশন সংরক্ষণ করে। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর পরিদর্শকেরা উত্তরপত্র সংগ্রহ না করা পর্যন্ত পরীক্ষার্থীরা নিজ নিজ আসনে অবস্থান করবেন। পরিদর্শকেরা বিষয়ভিত্তিক উত্তরপত্র গণনা করে বুঝে নেওয়ার পর পরীক্ষার্থীরা কক্ষ ত্যাগ করবেন।