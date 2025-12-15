নিয়োগ

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে ৪৮৩ পদে আবেদনের সময়সীমা বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে ৪৮৩টি পদে আবেদনের সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।প্রথম আলো ফাইল ছবি

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অধীন রাজস্ব খাতভুক্ত ১৪তম গ্রেডের ৪৮৩টি পদে আবেদনের সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। নতুন তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ৩১ জানুয়ারি ২০২৬। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। আবেদনের শেষ তারিখ ছিল ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫।

চাকরির বিবরণ

পদের নাম: ভেটেরিনারি ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট (ভিএফএ)
পদসংখ্যা: ৪৮৩
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)

আরও পড়ুন

চট্টগ্রাম ওয়াসায় আরেকটি বড় নিয়োগ, পদ ১৪৪

আরও পড়ুন

এইচএসসি পরীক্ষা-২০২৬ নিয়ে নতুন নির্দেশনা শিক্ষা বোর্ডের

বয়সসীমা

১ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে বয়সসীমা ১৮ থেকে ৩২ বছর হতে হবে।

আবেদনের নিয়ম

www.dls.gov.bd অথবা http://dls.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে আবেদন করতে হবে।
আবেদন ফি: ১১২ টাকা।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদন শুরুর তারিখ ও সময়: ৩ ডিসেম্বর ২০২৫, সকাল ৯টা।
আবেদনের শেষ তারিখ ও সময়: ৩১ জানুয়ারি ২০২৬, বিকেল ৫টা।
আবেদনপত্র দাখিলের নিয়মাবলি ও শর্তাবলি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের www.dls.gov.bd অথবা http://dls.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

আরও পড়ুন

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডে ১৫৯৬ পদে চাকরি, আবেদন শেষ ১৫ ডিসেম্বর

আরও পড়ুন

এমবিবিএস-বিডিএসের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাস ৬৬.৫৭ শতাংশ, যেভাবে পাচ্ছেন শিক্ষার্থীরা

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন