প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে ৪৮৩ পদে আবেদনের সময়সীমা বৃদ্ধি

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে ৪৮৩ পদে আবেদনের সময়সীমা বৃদ্ধি
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অধীন রাজস্ব খাতভুক্ত ১৪তম গ্রেডের ৪৮৩টি পদে আবেদনের সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। নতুন তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ৩১ জানুয়ারি ২০২৬। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। আবেদনের শেষ তারিখ ছিল ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫।
চাকরির বিবরণ
পদের নাম: ভেটেরিনারি ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট (ভিএফএ)
পদসংখ্যা: ৪৮৩
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)
বয়সসীমা
১ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে বয়সসীমা ১৮ থেকে ৩২ বছর হতে হবে।
আবেদনের নিয়ম
আবেদনের সময়সীমা
আবেদন শুরুর তারিখ ও সময়: ৩ ডিসেম্বর ২০২৫, সকাল ৯টা।
আবেদনের শেষ তারিখ ও সময়: ৩১ জানুয়ারি ২০২৬, বিকেল ৫টা।
আবেদনপত্র দাখিলের নিয়মাবলি ও শর্তাবলি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের www.dls.gov.bd অথবা http://dls.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।