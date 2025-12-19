যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নেবে ৪২ জন শিক্ষক

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নেবে ৪২ জন শিক্ষক
যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপক পদে ৪২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ১১ জানুয়ারি ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
১.পদের নাম: অধ্যাপক
বিভাগ ও পদসংখ্যা:(ক) ম্যানেজমেন্ট বিভাগ (০১)
(খ) গণিত বিভাগ (০১)
(গ) ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ, (০১)
(ঘ) মার্কেটিং বিভাগ (০২)
(ঙ) রসায়ন বিভাগ (০১)
(চ) অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগ (০১)
(ছ) ফলিত পরিসংখ্যান অ্যান্ড ডেটা সায়েন্স বিভাগ (০১)
(জ) ইংরেজি বিভাগ (০১)
(ঝ) ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ (০১)
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ টাকা (গ্রেড-৩)
২. পদের নাম: সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ ও পদসংখ্যা: (ক) ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ (০১)
(খ) পরিবেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ (০১)
(গ) ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ (০৩)
(ঘ) গণিত বিভাগ (০১)
(ঙ) ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ (০১)
(চ) টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ (০১)
(ছ) শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া বিজ্ঞান বিভাগ (০১)
(জ) ক্লাইমেট অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট বিভাগ (০১)
(ঝ) নার্সিং অ্যান্ড হেলথ সায়েন্স বিভাগ (০১)
(ঞ) ফলিত পরিসংখ্যান অ্যান্ড ডেটা সায়েন্স বিভাগ (০১)
(ট) ফিজিওথেরাপি অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগ (০২)
(ঠ) অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস (০১)
(ড) পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ (০১)
(ঢ) ম্যানেজমেন্ট বিভাগ (০২)
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা (গ্রেড-৪)
৩. পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ ও পদসংখ্যা: (ক) টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ (০২)
(খ) ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ (০১)
(গ) গণিত বিভাগ (০১)
(ঘ) মার্কেটিং বিভাগ (০২)
(ঙ) শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া বিজ্ঞান বিভাগ (০২)
(চ) ফিজিওথেরাপি অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগ (০১)
(ছ) ক্লাইমেট অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট বিভাগ (০১)
(জ) পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ (০২)
(ঝ) বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি বিভাগ (০১)
(ঞ) ফলিত পরিসংখ্যান অ্যান্ড ডেটা সায়েন্স বিভাগ (০১)
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)
আবেদনের নিয়ম
নির্ধারিত আবেদন ফরমে প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্রসহ পূর্ণাঙ্গ আবেদনপত্র ক্রমিক নং ০১ ও ০২–এর জন্য ০৭ সেট এবং ক্রমিক নং ০৩–এর জন্য ০৪ সেট রেজিস্ট্রার, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, যশোর-৭৪০৮ বরাবরে অফিস চলাকালীন পৌঁছাতে হবে।
রেজিস্ট্রার, যবিপ্রবির কার্যালয় অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে আবেদন ফরম ও যোগ্যতার বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করা যাবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
১১ জানুয়ারি ২০২৬