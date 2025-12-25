খবর

পিএসসির বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ১০ম গ্রেডের পদে লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ

ফাতেমা তুজ জোহরা
ঢাকা
পিএসসির লোগো

সাধারণ পুলের আওতায় নিয়োগযোগ্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ‘প্রশাসনিক কর্মকর্তা’ পদে প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। আগামী ১১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হবে। গতকাল বুধবার (২৪ ডিসেম্বর ২০২৫) বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের ওয়েবসাইটে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়।

পদের নাম: প্রশাসনিক কর্মকর্তা (১০ম গ্রেড)

লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও সময়: ১১ জানুয়ারি ২০২৬, বেলা ১:৩০টা থেকে ৪:৩০টা পর্যন্ত।
লিখিত পরীক্ষার স্থান: বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

আরও পড়ুন

৫০তম বিসিএসে আবেদন ছাড়াল ৫০ হাজার, প্রিলি ৩০ জানুয়ারি, নম্বর বণ্টনে পরিবর্তন

পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশাবলি

১. প্রার্থীগণ স্ব স্ব প্রবেশপত্র নিয়ে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন। প্রবেশপত্র হারিয়ে গেলে/নষ্ট হলে কমিশনের অথবা টেলিটক বাংলাদেশ লি.–এর ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

২. পরীক্ষার নির্ধারিত সময়ের অন্তত ১৫ মিনিট পূর্বে আসন গ্রহণ করতে হবে। পরীক্ষা শুরু হওয়ার ১৫ মিনিট পর কোনো পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষাকক্ষে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। পরীক্ষা শুরু হওয়ার ১ (এক) ঘণ্টার মধ্যে কোনো পরীক্ষার্থী পরীক্ষাকক্ষ ত্যাগ করতে পারবেন না।

আরও পড়ুন

প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা ২ জানুয়ারি, নির্দেশিকা জারি

৩. পরীক্ষাকেন্দ্রে বইপুস্তক, ব্যাগ, মানিব্যাগ, হাতঘড়ি, পকেটঘড়ি, ইলেকট্রনিক ঘড়ি, মোবাইল ফোন, ঘড়িসদৃশ মোবাইল ফোন, ব্যাংক কার্ড বা ক্রেডিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড সদৃশ্য বস্তু, অলংকারাদি বা কোনোরূপ ইলেকট্রনিক ডিভাইস আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

৪. পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীরা কানের ওপর কোনো আবরণ রাখতে পারবেন না, কান খোলা রাখতে হবে।

৫. সাধারণ ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাবে। সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর বা এ–জাতীয় কোনো যন্ত্র ব্যবহার করা যাবে না।

৬. প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যাদের শ্রুতলেখক প্রয়োজন তাদের আগামী ৩১.১২.২০২৫ তারিখ অফিস চলাকালীন সময়ের মধ্যে শ্রুতলেখকের জন্য কমিশন সচিবালয়ের নন-ক্যাডার (পরীক্ষা) এর পরিচালক বরাবর আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খবর থেকে আরও পড়ুন