৫০তম বিসিএসে আবেদন ছাড়াল ৫০ হাজার, প্রিলি ৩০ জানুয়ারি, নম্বর বণ্টনে পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করেছবি: চাকরি–বাকরি

৫০তম বিসিএসের আবেদনের সময় শেষ হবে ৩১ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিটে। সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) জানিয়েছে, ২৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যা পর্যন্ত এই বিসিএসে মোট আবেদন করেছেন প্রায় ৫০ হাজার ৬৮৩ চাকরিপ্রার্থী। এই বিসিএসে মোট আবেদন কত হবে, তা জানা যাবে আবেদনের সময় শেষ হলে।

এদিকে ৫০তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখও জানিয়েছে পিএসসি। ২০২৬ সালের ৩০ জানুয়ারি প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে পারে। লিখিত পরীক্ষা শুরুর তারিখ ৯ এপ্রিল এবং মৌখিক পরীক্ষা ১০ আগস্ট শুরু হবে।

৫০তম বিসিএসে মোট শূন্য ক্যাডার পদের সংখ্যা ১ হাজার ৭৫৫। আর নন-ক্যাডার পদের সংখ্যা ৩৯৫। এই বিসিএস থেকে ক্যাডার ও নন–ক্যাডার মিলে মোট ২ হাজার ১৫০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। এই বিসিএসে কিছু নতুন পদ যুক্ত হয়েছে।

৫০তম বিসিএসে প্রিলির নম্বরে এল পরিবর্তন

এদিকে ৫০তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার (এমসিকিউ) নম্বর বণ্টন পদ্ধতিতে পরিবর্তন এসেছে। নম্বর কমেছে বাংলা, ইংরেজিসহ তিনটি বিষয়ে। বিপরীতে নম্বর বৃদ্ধি পেয়েছে তিনটি বিষয়ের। মোট নম্বর অপরিবর্তিত রয়েছে।

নম্বর বণ্টন যেভাবে—

১. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য: ৩০ (৫ নম্বর কমেছে)

২. ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য: ৩০ (৫ নম্বর কমেছে)

৩. বাংলাদেশ বিষয়াবলি: ২৫ (৫ নম্বর কমেছে)

৪. আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি ২৫ (৫ নম্বর বেড়েছে)

৫. ভূগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব), পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা: ১০ (অপরিবর্তিত)

৬. সাধারণ বিজ্ঞান: ১৫ (অপরিবর্তিত)

৭. কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি: ১৫ (অপরিবর্তিত)

৮. গাণিতিক যুক্তি: ২০ (৫ নম্বর বেড়েছে)

৯. মানসিক দক্ষতা: ১৫ (অপরিবর্তিত)

১০. নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন: ১৫ (৫ নম্বর বেড়েছে)

