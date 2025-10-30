খবর

৪৮তম বিশেষ বিসিএসে আর পদ বাড়ানোর সুযোগ নেই

বাসস
ঢাকা
চিকিৎসকপ্রতীকী ছবি

পদ বাড়িয়ে নিয়োগের দাবিতে চিকিৎসকেরা আন্দোলন করলেও ৪৮তম বিশেষ বিসিএসের পদ আর বাড়ানোর সুযোগ নেই বলে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। গতকাল বুধবার এক তথ্যবিবরণীতে এ কথা বলেছে।

৪৮তম বিশেষ বিসিএসের পদ বাড়িয়ে নিয়োগের দাবিতে আন্দোলন করছেন চিকিৎসকেরা। কয়েক দিন রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন তাঁরা। এমন পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হলো ৪৮তম বিশেষ বিসিএসের পদ আর বাড়ানোর সুযোগ নেই।

আরও পড়ুন

গণপূর্ত অধিদপ্তরে ৬৬৯ পদে চাকরি, নিয়োগ পেতে করুন আবেদন

তথ্যবিবরণীতে বলা হয়েছে, দেশের জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া ও বিদ্যমান স্বাস্থ্যব্যবস্থায় চিকিৎসক–সংকটের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ৪৮তম (বিশেষ) বিসিএসে ৩ হাজার ৬ জন সহকারী সার্জন এবং ২৮০ জন সহকারী ডেন্টাল সার্জনসহ মোট ৩ হাজার ২৮৬ জন চিকিৎসক সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছেন। ইতিমধ্যে তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। পুলিশ ভেরিফিকেশন শেষে শিগগিরই প্রজ্ঞাপন জারি করে তাঁদের নিয়োগ দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, ৪৪তম, ৪৫তম, ৪৬তম ও ৪৭তম বিসিএস অর্থাৎ ৪টি নিয়মিত বিসিএস পরীক্ষার কার্যক্রম চলমান থাকা অবস্থায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার ৪৮তম বিসিএস (বিশেষ) পরীক্ষা-২০২৫ এর কার্যক্রম শুরুর পাঁচ মাসের মধ্যে নিয়োগপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পথে। প্রথমে মোট ৩ হাজার পদের জন্য সুপারিশ করার অনুরোধ করা হলেও পরবর্তী সময়ে আরও ৫০০ পদ বাড়ানোর জন্য চাহিদা দেওয়া হয়।

আরও পড়ুন

১০ ব্যাংক ও ১ আর্থিক প্রতিষ্ঠান নেবে ১৮৮০ অফিসার, ফি ২০০

তথ্যবিবরণীতে বলা হয়েছে, বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারে বর্তমানে সহকারী সার্জনের শূন্য পদ ৪ হাজার ৮৩৭টি এবং সহকারী ডেন্টাল সার্জনের শূন্য পদ ১৫০টি। বর্তমানে চলমান বিসিএসগুলোতে ৪ হাজার ৫২৩ জন চিকিৎসক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন। ৪৮তম (বিশেষ) বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে সুপারিশপ্রাপ্ত এবং চলমান অন্যান্য বিসিএসের চিকিৎসকেরা যোগদান করলে আর কোনো শূন্য পদ থাকবে না। মাঠে অধিকসংখ্যক চিকিৎসক পদায়ন নিশ্চিত করতে আরও পদ সৃজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আরও পড়ুন

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে ১১৫ পদে চাকরির সুযোগ

৪৮তম বিসিএস পরীক্ষায় প্রায় ৪১ হাজার চিকিৎসক অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা নির্বাচিত হতে পারেননি তাঁরা এখনো চাকরির জন্য অপেক্ষমাণ। তাঁদের সঙ্গে গত কয়েক মাসে যোগ হয়েছেন আরও প্রায় ৫ হাজার চিকিৎসক। অপেক্ষমাণ ও নতুন পাস করা প্রায় ৪৩ হাজার চিকিৎসকের সরকারি চাকরির সুযোগ অবারিত রাখা ও ন্যায়বিচারের স্বার্থে ৪৮তম বিশেষ বিসিএসে আর পদ বাড়ানোর সুযোগ নেই।

আরও পড়ুন

হার্ভার্ডের গবেষণা বলছে, মূল্য হারাতে বসেছে ১০ ডিগ্রি

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খবর থেকে আরও পড়ুন