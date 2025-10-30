নিয়োগ

১০ ব্যাংক ও ১ আর্থিক প্রতিষ্ঠান নেবে ১৮৮০ অফিসার, ফি ২০০

বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীন ১০টি ব্যাংক ও ০১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ১ হাজার ৮৮০টি অফিসার পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। সব থেকে বেশি পদ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে ১ হাজার ২৮৯টি। আবেদনের শেষ সময় ৩০ নভেম্বর ২০২৫।

পদের নাম: অফিসার (সাধারণ)

পদসংখ্যা: (মোট ১ হাজার ৮৮০টি)

১. সোনালী ব্যাংক পিএলসি: ২২৬টি
২. রূপালী ব্যাংক পিএলসি: ৩০টি
৩. বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি: ১৩৯টি
৪. বেসিক ব্যাংক পিএলসি: ৫০টি
৫. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক: ১ হাজার ২৮৯টি
৬. রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক: ৪৮টি
৭. বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফিন্যান্স করপোরেশন: ২০টি
৮. কর্মসংস্থান ব্যাংক: ৮টি
৯. আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক: ৩৩টি
১০. প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক: ২০টি
১১. পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক: ১৭টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা

১. স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেকোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা চার বছর মেয়াদী স্নাতক/স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি থাকতে হবে

২. মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট/সমমান এবং তদূর্ধ্ব পর্যায়ের পরীক্ষাগুলো ন্যূনতম একটিতে প্রথম বিভাগ/শ্রেণি থাকতে হবে। গ্রেডিং পদ্ধতির ফলাফলের ক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

৩. কোনো পর্যায়েই ৩য় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য হবে না।

বেতন-ভাতা

১৬,০০০-৩৮,৬৪০ স্কেল এবং তৎসহ নিয়মানুযায়ী প্রদেয় অন্যান্য সুবিধা।

বয়সসীমা

সর্বনিম্ন ২১ বছর এবং সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

আবেদনের নিয়ম

বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগসংক্রান্ত ওয়েবসাইট এ নির্ধারিত ছক পূরণের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। এর আগে নিবন্ধনকৃত প্রার্থী বিদ্যমান সিভি ব্যবহার করে আবেদন করতে পারবেন। আবেদন দাখিলের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

আবেদন ফি

২০০ টাকা (আবেদনের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ফি প্রদান করতে হবে)

আবেদনের শেষ সময়

৩০ নভেম্বর ২০২৫

