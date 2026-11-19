‘ওয়ান ইয়ার, ওয়ান বিসিএস’—সম্ভাবনাময় সংস্কার কি আবারও দীর্ঘসূত্রতার বলি হচ্ছে
৪৫তম বিসিএসে ভাইভা শেষ হওয়ার ১৬ দিন, ৪৬তম বিসিএসের ১৩ দিন এবং ৪৭তম মাত্র ১০ দিন এবং ৪৮ ও ৪৯তম স্পেশাল বিসিএসে ভাইভা শেষ হওয়ার মাত্র ২ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত ফল প্রকাশিত হয়েছিল। অথচ ৫০তম বিসিএসের ভাইভা শেষ হয়েছে ২৯ সেপ্টেম্বর। আজ ১৯ নভেম্বর—৫১ দিন পার হয়ে গেলেও চূড়ান্ত ফল প্রকাশিত হয়নি। যদিও ৫০তম বিসিএসের সার্কুলারে ২৫ নভেম্বরের মধ্যে চূড়ান্ত ফল প্রকাশের কথা ছিল; কিন্তু আদৌ ২৫ নভেম্বরের ভেতরে ৫০তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফল প্রকাশিত হবে কি না তা নিয়ে চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।
কোনো অজানা কারণে ফল প্রকাশ করতে অস্বাভাবিক দেরি হচ্ছে। দেরি হওয়ার কারণ হিসেবে পূর্ববর্তী বিসিএসের গেজেট এবং যোগদানের জন্য অপেক্ষা করার কথা উঠে এসেছে। ইতিমধ্যে ৪৫তম বিসিএসের গেজেট ও জয়েনিং সম্পন্ন হয়েছে। যদি পূর্ববর্তী বিসিএসের গেজেট ও জয়েনিংয়ের জন্য রেজাল্ট দিতে বিলম্ব হয়, তাহলে ওই সব বিসিএসের জয়েনিংয়ের পদ ফাঁকা থাকা পদগুলো ৫০তম বিসিএসে যুক্ত করার জোর দাবি জানিয়েছেন প্রার্থীরা। অন্যথায় চূড়ান্ত ফল প্রকাশে অস্বাভাবিক বিলম্ব কোনোভাবেই যৌক্তিক হতে পারে না। তাই এত দেরিতে ফল প্রকাশের পরও যদি পূর্ববর্তী বিসিএসগুলোর ফাঁকা পদ যুক্ত করা না হয়, সে ক্ষেত্রে চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হবে এবং সরকারি কর্ম কমিশনের প্রতি চাকরিপ্রত্যাশী তরুণ সমাজের আস্থা অনেকাংশে কমে যাবে।
এ ছাড়া পুলিশ ক্যাডারের জন্য স্পেশাল বিসিএস নেওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে। যেখানে ৫০তম বিসিএসে বিপুলসংখ্যক যোগ্য প্রার্থী আছে, সেখানে পুলিশ ক্যাডারের পদগুলো ৫০তম বিসিএস থেকে পূরণ না করে স্পেশাল বিসিএসের সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক মনে করছেন প্রার্থীরা। ৫০তম বিসিএসে মোট ৬ হাজার ১৬৫ জন প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন অথচ ক্যাডার ও নন ক্যাডার মিলে পদ রয়েছে মাত্র ২ হাজার ১৫০টি। এমতাবস্থায় পুলিশ ক্যাডারের শূন্যপদ ৫০তম বিসিএসে থেকে পূরণ না করে স্পেশাল বিসিএস নেওয়া হলে রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয় হবে। তাই স্পেশাল বিসিএসের পরিবর্তে ৫০তম বিসিএসে পদ বৃদ্ধির দাবিও জানিয়েছেন তাঁরা।
*বিসিএস পরীক্ষা দেওয়া চাকরীপ্রার্থী