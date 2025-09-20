খবর

খাদ্য অধিদপ্তরের ৩য় পর্যায়ে বাছাই পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
চাকরির পরীক্ষার জন্য অপেক্ষায় আছেন অংশগ্রহণকারী। চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। মোহাম্মদপুর, ঢাকা, ১৪ জুলাইছবি: জাহিদুল করিম

খাদ্য অধিদপ্তরের ২৫ ক্যাটাগরির ১ হাজার ৭৯১টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে তৃতীয় পর্যায়ে অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (গ্রেড-১৬) পদের বাছাই পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। এই পদের বাছাই পরীক্ষা (MCQ পদ্ধতিতে) ২৬ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে।

পরীক্ষার সময়: সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত।

পরীক্ষার স্থান: দেশের আটটি বিভাগীয় জেলা শহরে এই পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।

আবেদনকারী প্রার্থীরা ২০ সেপ্টেম্বর শনিবার সকাল ১০টা থেকে ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোড ও প্রিন্ট করতে পারছেন। প্রবেশপত্রের রঙিন কপি প্রিন্ট করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করেছে খাদ্য অধিদপ্তর। প্রবেশপত্র ডাউনলোড–সংক্রান্ত কোনো সমস্যা হলে অফিস চলাকালীন ০১৭১০৮৮২৯৫৬ হটলাইনে যোগাযোগ করার জন্য বলা হয়েছে।

