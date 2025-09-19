এ সপ্তাহে (১২ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর) সেরা সরকারি চাকরি, পদ ৪ হাজার
সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের সরকারি চাকরি নিয়োগ একটু কম পেয়েছেন চাকরিপ্রত্যাশীরা। তবে গেল সপ্তাহে (১২–১৮ সেপ্টেম্বর) বেশ কয়েকটি বড় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছে। এগুলোর মধ্যে পিএসসিতে নন-ক্যাডারে, মেট্টোরেলে, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে, বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে, বাংলাদৈশ বিমানবাহিনীতে, বিটিসিএলে, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ আছে। প্রথম আলোর প্রাপ্ত ১২টি সরকারি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে ৪ হাজারের বেশি পদে জনবল চাকরি পাবেন। এই সপ্তাহ অর্থাৎ ১২ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যে যে সরকারি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে একনজরে দেখে নিন সেগুলো—
পিএসসিতে নন–ক্যাডারে ২৮২৫ জনের চাকরি, বেশি প্রধান শিক্ষক ও সিনিয়র স্টাফ নার্সে
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে বড় নিয়োগ, পদ ৪৭০
জনবল নিয়োগ দিচ্ছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী, পদ ৪৩০
বিটিসিএলে ৯২ জনের চাকরির সুযোগ, স্নাতক পাসে অনলাইনে আবেদন
ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন–এনপিওতে চাকরি, পদ ৩৬
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ১৩ থেকে ২০তম গ্রেডে নিয়োগ, পদ ৫১
সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে রাজস্ব শাখায় নিয়োগ, পদ ৫০
নভোথিয়েটারে পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, ৭ পদে নেবে ১৬ জন
সহকারী শিক্ষক নিয়োগে পুনঃবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, গ্রেড-১৩-তে বেতন
বিমানবাহিনী নেবে অফিসার ক্যাডেট, দেখুন চাকরির বিস্তারিত
গেল সপ্তাহের সেরা সরকারি চাকরি—
অসামরিক পদে লোকবল নিয়োগ দিচ্ছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী
বাংলাদেশ ব্যাংক নেবে অতিরিক্ত পরিচালক, বেতন ২ লাখ ২৫ হাজার টাকা
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অধীন নবম গ্রেডে নিয়োগ, স্নাতকে আবেদন