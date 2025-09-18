ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন–এনপিওতে চাকরি, পদ ৩৬
শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)-এর রাজস্ব খাতভুক্ত পদে সরাসরি জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্যতাসম্পন্ন বাংলাদেশের প্রকৃত নাগরিকেরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। ৮ ক্যাটাগরির পদে মোট ৩৬ জনকে নিয়োগ দেবে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন।
পদের নাম ও সংখ্যা—
১. পরিসংখ্যান তথ্যানুসন্ধানকারী পদের সংখ্যা: ১১টি। ৫টি স্থায়ী ও ৬টি অস্থায়ী পদ
বেতন স্কেল: ১১৩০০–২৭৩০০ টাকা
২. সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদের সংখ্যা: ২টি।
বেতন স্কেল: ১১০০০-২৬৫৯০ টাকা
৩. সহকারী গ্রন্থাগারিক
পদের সংখ্যা: ১টি।
বেতন স্কেল: ১১০০০-২৬৫৯০ টাকা
৪. সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদের সংখ্যা: ৪টি।
বেতন স্কেল: ১০২০০-২৪৬৮০ টাকা
৫. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদের সংখ্যা: ৫টি।
বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা
৬.বিল করণিক: ০১টি স্থায়ী পদ
পদের সংখ্যা: ১টি।
বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা
৭. টেলিফোন অপারেটর
পদের সংখ্যা: ১টি।
বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা
৮. অফিস সহায়ক
পদের সংখ্যা: ১১টি। ৭টি স্থায়ী ও ৪টি অস্থায়ী পদ
বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা
আবেদনে বয়সসীমা
আবেদনকারী প্রার্থীর বয়স ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।
আবেদনের প্রক্রিয়া—
আবেদন ফি
১ নম্বর পদের জন্য মোট ১৬৮/- টাকা
২-৭ নম্বর পদের জন্য মোট ১১২/- টাকা এবং
৮ নম্বর পদের জন্য মোট ৫৬/- টাকা
অনগ্রসর নাগরিকদের জন্য সকল গ্রেডে আবেদন ফি ৫৬/- টাকা।
আবেদনে গুরুত্বপূর্ণ তারিখ—
১. আবেদন শুরুর তারিখ ও সময়: ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সকাল ১০টা।
২. আবেদনের শেষ তারিখ ও সময়: ০৮ অক্টোবর, ২০২৫ বিকাল ৫টা।
৩. আবেদন ফি জমাদানের শেষ সময়: অনলাইন আবেদন সাবমিট করার পরবর্তী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে।
নিয়োগ পরীক্ষা—
লিখিত, ব্যবহারিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন করা হবে। পরীক্ষার তারিখ, সময় ও স্থান পরবর্তী সময়ে এসএমএস ও ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশনের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।
বিস্তারিত দেখুন এখানে