শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ১৩ থেকে ২০তম গ্রেডে নিয়োগ, পদ ৫১

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ১৩ থেকে ২০তম গ্রেডে নিয়োগ, পদ ৫১
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল ও ১০টি শ্রম আদালতে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ১৩-২০তম গ্রেডে ৯ ক্যাটাগরির পদে ৫১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে। গতকাল সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আবেদন করতে হবে অনলাইনে।
পদের নাম ও বিবরণ—
১। সাঁটলিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ০৬
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৩) ১১০০০-২৬৯৫০ টাকা
২। হিসাবরক্ষক কাম ক্যাশিয়ার
পদসংখ্যা: ০৬
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৫) ৯৭০০-২৩৪৯০ টাকা
৩। বেঞ্চ সহকারী
পদসংখ্যা: ০৫
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৫) ৯৭০০-২৩৪৯০ টাকা
৪। অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ০৮
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬) ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা
৫। প্রসেস সার্ভার
পদসংখ্যা: ০৪
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৯) ৮৫০০-২০৫৭০ টাকা
৬। জমাদার
পদসংখ্যা: ০১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৯) ৮৫০০-২০৫৭০ টাকা
৭। অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ১৬
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-২০) ৮২৫০-২০০১০ টাকা
৮। পরিচ্ছন্নতা কর্মী
পদসংখ্যা: ০৩
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-২০) ৮২৫০-২০০১০ টাকা
৯। নিরাপত্তা প্রহরী
পদসংখ্যা: ০২
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-২০) ৮২৫০-২০০১০ টাকা
আবেদনের নির্দেশনা—
আবেদনের সময়সীমা
১। আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ২২ সেপ্টেম্বর বেলা ১০টা।
২। আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ১২ অক্টোবর বিকাল ৫টা।