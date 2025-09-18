নভোথিয়েটারে পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, ৭ পদে নেবে ১৬ জন
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন নভোথিয়েটার রাজস্ব খাতের শূন্য পদে জনবল নিয়োগের জন্য পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৭টি পদে মোট ১৬ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। বাংলাদেশের প্রকৃত নাগরিকদের কাছ থেকে অনলাইনে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। আবেদন শুরু হবে ২০ সেপ্টেম্বর।
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, যাঁরা আগে (১২/১২/২০২৩ তারিখের বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক) আবেদন করেছেন, তাঁদের পুনরায় আবেদন করার প্রয়োজন নেই। তাঁদের আবেদনপত্র সংরক্ষিত আছে।
পদের নাম ও সংখ্যা
১. টেকনিশিয়ান (ইলেকট্রিক্যাল)
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ১২,৫০০–৩০,২৩০ টাকা
২. কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা
৩. সেলার
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা
৪. রাইড সিমুলেটর অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা
৫. ডাটা এন্ট্রি অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
৬. টিকিট চেকার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
৭. অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ৬
বেতনস্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা
আবেদনের প্রক্রিয়া
গুরুত্বপূর্ণ তারিখ ও সময়
১. আবেদন শুরু: ২০/০৯/২০২৫ সকাল ১০টা থেকে
২. আবেদনের শেষ তারিখ: ১১/১০/২০২৫ বিকেল ৫টা পর্যন্ত
৩. আবেদন ফি জমাদানের শেষ তারিখ: অনলাইন আবেদন সাবমিট করার পরবর্তী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে।
লিখিত, মৌখিক এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যবহারিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করা হবে। পরীক্ষার সময়সূচি নভোথিয়েটারের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।