ভূমি মন্ত্রণালয়ে চাকরি, পদ ৩৪

ভূমি মন্ত্রণালয়ে চাকরি, পদ ৩৪
রাজস্ব খাতভুক্ত নিয়োগযোগ্য শূন্য পদের বিপরীতে জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী স্থায়ী পদে সরাসরি জনবল নিয়োগ দেবে ভূমি মন্ত্রণালয়। এ জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ভূমি মন্ত্রণালয়। ১৪ সেপ্টেম্বর, রোববার প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ১২ থেকে ২০তম গ্রেডের সাত ক্যাটাগরির ৩৪টি শূন্য পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন শুরু হবে ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে।
পদের নাম ও বিবরণ—
১. হিসাবরক্ষক
পদ সংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাণিজ্য বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক ডিগ্রি, কম্পিউটারে word processing–সহ কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিধিমালার তফসিল-৩ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১১,৩০০-২৭,৩০০/- (গ্রেড-১২)
২. সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক–কাম-কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ৯
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত; সাঁটলিপির সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজি ৭০ এবং বাংলায় ৪৫ শব্দ। কম্পিউটার টাইপিংয়ে সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে ৩০ ও বাংলায় ২৫ শব্দ; এবং কম্পিউটারে Word Processing সহ ই-মেইল ও ফ্যাক্স পরিচালনায় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১১,০০০-২৬,৫৯০/- (গ্রেড-১৩)
৩. কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি; কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ শব্দ এবং ইংরেজিতে ৩০ শব্দের গতিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে Standard Aptitude Test এ উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১১,০০০-২৬,৫৯০/- (গ্রেড-১৩)
৪. অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ৭
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। কম্পিউটার টাইপিংয়ে সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে ২০ ও বাংলায় ২০ শব্দ এবং কম্পিউটারে Word Processing সহ ই-মেইল ও ফ্যাক্স পরিচালনায় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬)
৫. ক্যাশ সরকার
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে বাণিজ্য বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা থাকতে হবে; সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিধিমালার তফসিল-৩ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯০০০-২১৮০০/- (গ্রেড-১৭)
৬. ফটোকপি অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; ফটোকপি মেশিন চালনার বাস্তব অভিজ্ঞতা; এবং সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিধিমালার তফসিল-৬ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮৮০০-২১৩১০/- (গ্রেড-১৮)
৭. অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ১৪
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিধিমালার তফসিল-৬ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮২৫০-২০০১০/- (গ্রেড-২০)
বয়সসীমা—
সব পদের প্রার্থীর ক্ষেত্রেই বয়সসীমা ১৮-৩২ বছর (বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য)।
আবেদনকারীর জন্য নির্দেশনা
১. শুধু অনলাইনে আবেদন করা যাবে। এই ওয়েবসাইটে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনকারীকে তাঁর সর্বশেষ অর্জিত শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্য আবশ্যিকভাবে উল্লেখ করতে হবে।
২. এক জেলার বাসিন্দা অন্য জেলার বাসিন্দা হিসেবে আবেদন করতে পারবেন না।
আবেদন ফি—
ক. ১ নং পদের জন্য ভ্যাটসহ ১৬৮ টাকা
খ. ২ থেকে ৫ নং পদের জন্য ভ্যাটসহ ১১২ টাকা
গ. ৬ ও ৭ নং পদের জন্য ভ্যাটসহ ৫৬ টাকা
আবেদনের সময়সীমা—
আবেদন শুরু: ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা
আবেদন শেষ: ৭ অক্টোবর ২০২৫, বিকেল ৫টা
* আবেদনের বিস্তারিত তথ্যের জন্য এখানে ক্লিক।