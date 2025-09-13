খবর

বেসরকারি সংস্থায় সহকারী কর্মসূচি সংগঠক নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ছবি: সাবিনা ইয়াসমিন

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্যুরো বাংলাদেশ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি পরিচালনার জন্য সহকারী কর্মসূচি সংগঠক (গ্রেড-১৫) নিয়োগ দেবে। ন্যূনতম স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রিধারীরা আবেদন করতে পারবেন। সব পরীক্ষায় অন্তত দ্বিতীয় বিভাগ থাকতে হবে। একটি তৃতীয় বিভাগ গ্রহণযোগ্য। বয়সসীমা সর্বোচ্চ ৩৫ বছর। অভিজ্ঞতা আবশ্যক নয়।

প্রথম তিন মাস শিক্ষানবিশকাল। এ সময় বেতন হবে মাসিক ৩০ হাজার টাকা। স্থায়ীকরণের পর বেতন-ভাতা মিলিয়ে ৩৫ হাজার ৭৫ টাকা। সঙ্গে উৎসব ভাতা, বৈশাখী ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, স্বাস্থ্য তহবিল ও অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে। নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক আবাসনের ব্যবস্থাও রয়েছে।

আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

একনজরে

প্রতিষ্ঠান: ব্যুরো বাংলাদেশ

পদ: সহকারী কর্মসূচি সংগঠক (গ্রেড-১৫)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম স্নাতক

বয়স: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর

অভিজ্ঞতা: আবশ্যক নয়

বেতন: শিক্ষানবিশকালে ৩০,০০০ টাকা, স্থায়ীকরণের পর ৩৫,০৭৫ টাকা

আবেদনের শেষ তারিখ: ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫

