৪৬তম বিসিএসের ৩১৪০ পদের আবেদন শুরু, প্রিলি হতে পারে মার্চে

ওয়েবসাইটে গেলে ৪৬তম বিসিএস পরীক্ষা-২০২৩–এর বিপিএসসি ফরম–১ বিজ্ঞপ্তি, আবেদনপত্র পূরণের বিস্তারিত নির্দেশনা এবং চাকরির অপশনের ভিত্তিতে প্রণীত Application Form for General Cadres, Technical/Professional Cadres, General and Technical/Professional Cadres (Both Cadre)–এর আবেদনপত্রের Format-এর বাটন পাওয়া যাবে। কাঙ্ক্ষিত ক্যাটাগরির আবেদনপত্রে ক্লিক করলে সংশ্লিষ্ট বিপিএসসি ফরম–১ দৃশ্যমান হবে।

৪৬তম বিসিএস পরীক্ষা-২০২৩–এর বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত ক্যাডারের জন্য নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকলে কোনো প্রার্থী আবেদন করতে পারবেন না। কোনো প্রার্থী ফি জমা দিয়ে চূড়ান্তভাবে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে আবেদনপত্র দাখিল করে প্রবেশপত্র গ্রহণ করার পর পুনরায় আবেদন করতে পারবেন না। প্রার্থী মিথ্যা, ভিন্ন/ভুল তথ্য দিয়ে একাধিকবার ফরম পূরণ করে একাধিক প্রবেশপত্র গ্রহণ করলে প্রক্রিয়ার যেকোনো স্তরে এরূপ জালিয়াতি প্রমাণ হলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল হবে। ভবিষ্যতে কমিশন কর্তৃক গৃহীত নিয়োগ পরীক্ষার সব পদে আবেদনের জন্য অযোগ্য ঘোষণাসহ ওই প্রার্থীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।