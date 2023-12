বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে চাকরি, আবেদন ই-মেইলে

আবেদন যেভাবে

আগ্রহী প্রার্থীদের নির্ধারিত ফরম পূরণ করে আবেদন করতে হবে। প্রকল্প–সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত তথ্য, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপন, জীবনবৃত্তান্তের নির্ধারিত ছক কমিশনের ওয়েবসাইটে ‘ডাউনলোড’ নামক সেবা বক্সের চাকরি বিজ্ঞপ্তি লিংকে পাওয়া যাবে। ব্যক্তিগত ই-মেইল ব্যবহার করে নির্ধারিত ছক পূরণ করে পিডিএফ ফরমেটে [email protected] ই-মেইলে সংযুক্ত ফাইল হিসেবে পাঠাতে হবে। ই-মেইলের সাবজেক্টে ‘CV for the Position of PD (HEAT)’ উল্লেখ করতে হবে। নিয়োগসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য এই লিংকে জানা যাবে।

আবেদনের শেষ সময়: ২৬ ডিসেম্বর ২০২৩, রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত।