বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনে ৯ম–সহ বিভিন্ন গ্রেডে চাকরির সুযোগ
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনে ৬ থেকে ১৬ গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১৯। আবেদনের শেষ তারিখ ১৯ ডিসেম্বর ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
১। পদের নাম: উপব্যবস্থাপক (সাধারণ কর্মশাখা)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-৬) ৭১,০০০-১,৩৪,০০০ টাকা।
২। পদের নাম: উপব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-৬) ৭১,০০০-১,৩৪,০০০ টাকা।
৩। পদের নাম: উপব্যবস্থাপক (হিসাব)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-৬) ৭১,০০০-১,৩৪,০০০ টাকা।
৪। পদের নাম: প্রোগ্রামার (আইটি)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-৬) ৭১,০০০-১,৩৪,০০০ টাকা।
৫। পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক (বাণিজ্য ও অপারেশন্স)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-৯) ৪৪,০০০-১,০৫,৯০০ টাকা।
৬। পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক (অর্থ)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-৯) ৪৪,০০০-১,০৫,৯০০ টাকা।
৭। পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক (হিসাব)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-৯) ৪৪,০০০-১,০৫,৯০০ টাকা।
৮। পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-৯) ৪৪,০০০-১,০৫,৯০০ টাকা।
৯। পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক (বণ্টন ও বিপণন)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-৯) ৪৪,০০০-১,০৫,৯০০ টাকা।
১০। পদের নাম: সহকারী প্রোগ্রামার (আইটি)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-৯) ৪৪,০০০-১,০৫,৯০০ টাকা।
১১। পদের নাম: কনিষ্ঠ কর্মকর্তা (প্রশাসন)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১০) ৩২,০০০-৭৭,৩০০ টাকা।
১২। পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১০) ৩২,০০০-৭৭,৩০০ টাকা।
১৩। পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (সাধারণ কর্মশাখা)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১০) ৩২,০০০-৭৭,৩০০ টাকা।
১৪। পদের নাম: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ৬
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
আবেদনের নিয়ম
নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীগণকে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদন ফি
১ থেকে ১৩ নম্বর পদ: ২২৩ টাকা;
১৪৫ নম্বর পদ: ১১২ টাকা।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদানের শুরুর তারিখ ও সময়: ১৯ নভেম্বর ২০২৬, সকাল ৯টা।
আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৬, বিকেল ৫টা।
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