নিয়োগ

পেট্রোবাংলায় ৭৫৩ পদে নিয়োগ, আবেদনের সময় বাড়ল

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
পেট্রোবাংলা এবং এর আওতাধীন ১২টি কোম্পানিতে মোট ৭৫৩ পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ ৩০ নভেম্বর ২০২৬প্রথম আলো ফাইল ছবি
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বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) এবং এর আওতাধীন কোম্পানিগুলোতে কর্মকর্তা নিয়োগের আবেদনের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। এখন নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী ৩০ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন আগ্রহী প্রার্থীরা। পেট্রোবাংলার এক বিজ্ঞপ্তিতে (১৪ নভেম্বর) এ তথ্য জানানো হয়।

এ নিয়োগে মোট পদসংখ্যা ৭৫৩। পেট্রোবাংলা এবং এর আওতাধীন ১২টি কোম্পানিতে এই নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ছিল ১৭ নভেম্বর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ—

১. পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)

পদসংখ্যা: ৯৭

২. পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক (আইন)

পদসংখ্যা: ৬

৩. পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক (অর্থ)

পদসংখ্যা: ৬৩

৪. পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক (প্রকৌশল)

পদসংখ্যা: মেকানিক্যাল (৭৪), ইলেকট্রিক্যাল (৪৯), সিভিল (৪০), সিএসই/ আইটি (২৫), কেমিক্যাল (২৭), পেট্রোলিয়াম (১৪), আইপিই (৮), মেটালার্জি/ এমএমই (৭), ইলেকট্রনিকস (২), অটোমোবাইল (১)।

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৫. পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক (জিওলজি)

পদসংখ্যা: ১২

৬. পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক (জিওফিজিকস)

পদসংখ্যা: ২

৭. পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক (জিওকেমিক্যাল)

পদসংখ্যা: ১

৮. পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক (কেমিস্ট্রি)

পদসংখ্যা: ১

৯. পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক (এনভায়রনমেন্ট)

পদসংখ্যা: ১

১০. পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক (চিকিৎসা)

পদসংখ্যা: ১৫

১১. পদের নাম: সহকারী ডিলার

পদসংখ্যা: ১

১২. পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক (কারিগরি)

পদসংখ্যা: ১১

১৩. পদের নাম: সহকারী কর্মকর্তা (প্রশাসন)

পদসংখ্যা: ৭৩

১৪. পদের নাম: সহকারী কর্মকর্তা (আইন)

পদসংখ্যা: ৪

১৫. পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান

পদসংখ্যা: ১

১৬. পদের নাম: সহকারী কর্মকর্তা (অর্থ)

পদসংখ্যা: ৫৩

১৭. পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী

পদসংখ্যা: মেকানিক্যাল (৫৬), ইলেকট্রিক্যাল (৩২), সিভিল (৩১), কম্পিউটার/ আইটি (৮), ইলেকট্রনিকস (৩), অটোমোবাইল (৯), কেমিক্যাল (৫), পাওয়ার (৫), টেলিকম (১)।

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১৮. পদের নাম: ট্রেইনি ডিলার

পদসংখ্যা: ৪

১৯. পদের নাম: সহকারী কর্মকর্তা (কারিগরি)/ উপসহকারী কারিগরি কর্মকর্তা

পদসংখ্যা: ১১

গ্রেড ও বেতন স্কেল—

*১ থেকে ১২ নম্বর পদ: গ্রেড-৯, বেতন স্কেল: ৪৪,০০০–১,০৫,৯০০ টাকা।

*১৩ থেকে ১৯ নম্বর পদ: গ্রেড-১০, বেতন স্কেল: ৩২,০০০০-৭৭,৩০০ টাকা।

বয়সসীমা

১ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।

আবেদনের নিয়ম

http://bogmc.teletalk.com.bd অথবা www.petrobangla.org.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

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আবেদন ফি

২২৩ টাকা।

অনগ্রসর শ্রেণির (ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গ) প্রার্থীদের জন্য আবেদন ফি ৫৬ টাকা।

আবেদনের সময়সীমা—

আবেদনপত্র পূরণ এবং পরীক্ষার ফি জমাদান শেষ: ৩০ নভেম্বর ২০২৬, বিকেল ৫টা।

*বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়।

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