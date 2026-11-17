টিসিবিতে ১০সহ বিভিন্ন গ্রেডে ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ, জেনে নিন তথ্য
ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশে (টিসিবি) ১০ থেকে ২০ গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১০। আবেদনের শেষ তারিখ ৮ ডিসেম্বর ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১০) ৩২,০০০-৭৭,৩০০ টাকা।
২. পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৪) ২৩,৫০০-৫৬,৮০০ টাকা।
৩. পদের নাম:সংরক্ষণ ও বিক্রয় সহকারী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
৪. পদের নাম: টেলেক্স অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
৫. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ৪
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-২০) ২০,০০০-৪৮,৪০০ টাকা।
বয়সসীমা
১ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে ১৮-৩২ বছর।
আবেদনের নিয়ম
ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদন ফি
১ নম্বর পদ: ২২৩ টাকা;
২ থেকে ৪ নম্বর পদ: ১১২ টাকা;
৫ নম্বর পদ: ৫৬ টাকা।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষা ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ১৭ নভেম্বর ২০২৬, সকাল ১০টা;
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ৮ ডিসেম্বর ২০২৬, বিকেল ৪টা।
বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়।