প্রতিবন্ধী গ্র্যাজুয়েটদের বিক্ষোভ, যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী চান কর্মসংস্থানের সুযোগ

প্রতিবন্ধী গ্র্যাজুয়েটদের বিক্ষোভ, যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী চান কর্মসংস্থানের সুযোগ
প্রধানমন্ত্রীর নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে শিক্ষিত বেকার প্রতিবন্ধী গ্র্যাজুয়েটদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতের দাবিতে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়েছে। আজ রোববার (৪ অক্টোবর) জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে প্রতিবন্ধী গ্র্যাজুয়েট পরিষদের ব্যানারে বেলা ১১টায় কর্মসূচি শুরু হয়।
পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী, সমাজসেবা অধিদপ্তর অভিমুখে যাওয়ার পথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পুলিশি বাধার সম্মুখীন হন আন্দোলনকারীরা। পরে তাঁরা জাতীয় প্রেসক্লাবে সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ শুরু করেন। এ সময় তাদের অনেকের মাথায় কাফনের কাপড় পরে থাকতে দেখা যায়।
বিক্ষোভ সমাবেশে প্রতিবন্ধী গ্র্যাজুয়েট পরিষদের আহ্বায়ক আলী হোসেন বলেন, ‘আমরা আর প্রতিশ্রুতি চাই না; আমরা আমাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সক্ষমতা অনুযায়ী কর্মসংস্থানের বাস্তব সমাধান চাই। আমরা রাষ্ট্রের কাছে করুণা নয়; বরং যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ চাই।’
সমাবেশে বক্তারা আরও বলেন, ‘উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পরও বছরের পর বছর বেকার থাকা প্রতিবন্ধী গ্র্যাজুয়েটদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর। আমরা আমাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে কর্মসূচি অব্যাহত রাখব।’
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী শাহনাজ আক্তার বলেন, ‘পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছি। কারও করুণার পাত্র হয়ে থাকতে চাই না। সামান্য গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ কিনতেও বাবার কাছে টাকা চাইতে হয়।’
দীর্ঘদিন ধরে বিশেষ ব্যবস্থায় কর্মসংস্থানের সুযোগের দাবিতে আন্দোলন করে আসছেন প্রতিবন্ধী গ্র্যাজুয়েটরা। ২০২৫ সালের নভেম্বরে রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে ২৫ দিন অবস্থান কর্মসূচিও পালন করেন তাঁরা। এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে মানববন্ধন, বিক্ষোভ সমাবেশের মতো কর্মসূচি পালন করা হয়।