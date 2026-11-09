জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৯ম গ্রেডের পরীক্ষার তারিখ প্রকাশ পিএসসির, প্রার্থী ১৪১

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৯ম গ্রেডের পরীক্ষার তারিখ প্রকাশ পিএসসির, প্রার্থী ১৪১
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীনে সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের একটি পদের বাছাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার তারিখ, সময় ও আসনবিন্যাস প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (বিপিএসসি)।
পদের নাম: ডেন্টাল সার্জন (৯ম গ্রেড)
পরীক্ষার্থীর সংখ্যা: ১৪১ জন
পরীক্ষার তারিখ: ৭ ডিসেম্বর ২০২৪
পরীক্ষার সময়: বেলা ৩টায় শুরু, পরীক্ষা ৪ ঘণ্টাব্যাপী
পরীক্ষার স্থান: ৭১ মিলনায়তন, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, ঢাকা।
প্রবেশপত্র সংগ্রহ
আবেদনকারী প্রার্থীরা বিপিএসসির অফিশিয়াল ওয়েবসাইট অথবা টেলিটকের ওয়েবসাইট থেকে তাঁদের প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন। প্রবেশপত্র ছাড়া কাউকে পরীক্ষার কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।
পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ নির্দেশনা:
১. পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে ৩০ মিনিট আগে প্রার্থীদের আসনে উপস্থিত হতে হবে।
২. পরীক্ষাকেন্দ্রে মোবাইল ফোন, ঘড়ি, ইলেকট্রনিক ডিভাইস, ব্যাগ বা কোনো প্রকার অলংকার আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
৩. পরীক্ষার সময় কানের ওপর কোনো আবরণ রাখা যাবে না, কান খোলা রাখতে হবে।
৪. উত্তরপত্রে রেজিস্ট্রেশন নম্বর সঠিকভাবে লিখতে হবে এবং বৃত্ত ভরাট করতে হবে।