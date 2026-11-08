বিএমইউ সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে ১১১৭ পদে নিয়োগ, সবচেয়ে বেশি জেনারেল নার্স ৪০০

বিএমইউ সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে ১১১৭ পদে নিয়োগ, সবচেয়ে বেশি জেনারেল নার্স ৪০০
বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএমইউ) সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল লিমিটেডে চিকিৎসক, নার্স, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট, প্রকৌশলী, কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ বিভিন্ন পদে ১ হাজার ১১৭ জন নিয়োগ দেওয়া হবে। চুক্তিভিত্তিক এসব পদে নিয়োগে আবেদন আহ্বান করেছে প্রতিষ্ঠানটি। ১ হাজার ১১৭ পদের মধ্যে জেনারেল নার্স পদে ৪০০ জন, স্পেশালাইজড নার্স ও মেডিক্যাল অফিসার পদে ২০০ জন করে নিয়োগ পাবেন।
আবেদন শুরু হয়েছে ১ নভেম্বর ২০২৬। আগ্রহীরা ১৩ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। ব্যাংকে টাকা জমার সময় ১ নভেম্বর থেকে ১২ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বিএমইউ সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল লিমিটেড।
পদের বিবরণ: সিনিয়র কনসালট্যান্ট, চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, কনসালট্যান্ট, সিনিয়র মেডিক্যাল অফিসার/স্পেশালিস্ট, মেডিক্যাল অফিসার, চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার, লিগ্যাল অফিসার, কোম্পানি সচিব, চিফ সিকিউরিটি অফিসার, হেড অব নার্স, স্পেশালাইজড নার্স, জেনারেল নার্স, ডায়েটিশিয়ান, নিউট্রিশনিস্ট, পারফিউশনিস্ট, এমব্রায়োলজিস্ট, ফিজিওথেরাপিস্ট, চিফ মেডিক্যাল, টেকনোলজিস্ট, মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট, ওটি টেকনিশিয়ান, ইকোল্যাব টেকনিশিয়ান, ইলেকট্রোফিজিওলোজি টেকনিশিয়ান, ইটিটি টেকনিশিয়ান, হেমোডায়ালাইসিস টেকনিশিয়ান, ল্যাব, টেকনিশিয়ান, ইসিজি টেকনিশিয়ান, পেস মেকার টেকনিশিয়ান, এন্ডোস্কপি ও কোলনস্কপি সহকারী, ইআরসিপি সহকারী, ম্যানেজার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ, ম্যানেজার ফার্মেসি, ম্যানেজার হাউসকিপিং, হেড অব ইঞ্জিনিয়ারিং, ফ্যাসিলিটি ইঞ্জিনিয়ার, জুনিয়ার ফ্যাসিলিটি ইঞ্জিনিয়ার, হেড অব আইটি, ফ্যাসিলিটি ইঞ্জিনিয়ার (আইটি), জুনিয়ার ফ্যাসিলিটি ইঞ্জিনিয়ার (আইটি), অডিটর এক্সিকিউটিভ (অ্যাডমিন অ্যান্ড এইচআর), এক্সিকিউটিভ (অ্যাকাউন্টস), স্টোর অফিসার, ফ্রন্ট ডেস্ক অফিসার, ব্যক্তিগত সহকারী টু সিইও, কম্পিউটার অপারেটর (রিপোর্টিং), সুপারভাইজার (প্যাশেন্ট কেয়ার), টেকনিশিয়ান (ইঞ্জিনিয়ারিং), টেকনিশিয়ান (আইটি), টেকনিশিয়ান (মেডিক্যাল গ্যাস), ড্রাইভার (অ্যাম্বুলেন্স), চিলার অপারেটর, বয়লার অপারেটর, অপারেটর (সিএসএসডি), সাবস্টেশন অ্যাটেনডেন্ট, ওটি অ্যাটেনডেন্ট, ইমেজিং অ্যাটেনডেন্ট, ইকো ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট, ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট, প্লাম্বার।
আবেদনের যোগ্যতা ও শর্ত—
প্রতিটি পদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, অন্যান্য শর্ত, আবেদন পদ্ধতি এবং নিয়োগসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য হাসপাতালের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীদের এসব তথ্য দেখে আবেদন করতে হবে।
*বিএমইউ সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে নিয়োগে আবেদনের বিস্তারিত সব তথ্য জানতে এখানে ক্লিক করুন