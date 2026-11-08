নবম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা ৩ ধাপে, আসতে পারে সিলেবাসে পরিবর্তন
বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) নবম শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা আগামী ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হতে পারে। চলমান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানপ্রধান ও সহকারী প্রধান নিয়োগের মৌখিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর এ পরীক্ষা আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে এনটিআরসিএর।
এদিকে নবম শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা হতে পারে। প্রচলিত প্রিলিমিনারি ও মৌখিক পরীক্ষার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষাও যুক্ত হতে পারে। তবে এ বিষয়ে বিধিমালা সংশোধনের পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
এনটিআরসিএ সূত্রে জানা গেছে, ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হতে পারে নবম শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা। নতুন নিয়োগ পরীক্ষার সিলেবাসেও আসতে পারে পরিবর্তন।
প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রস্তাবিত সিলেবাসে চারটি বিষয় রাখা হয়েছে। বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও সাধারণ জ্ঞান প্রতিটি বিষয়ে ২৫ নম্বর করে মোট ১০০ নম্বরের পরীক্ষা হতে পারে।
সিলেবাস ও নম্বর বণ্টন—
প্রস্তাবিত পরীক্ষা পদ্ধতি অনুযায়ী, প্রার্থীদের তিনটি ধাপে পরীক্ষা দিতে হতে পারে। প্রথম ধাপে ১০০ নম্বরের বহুনির্বাচনী (এমসিকিউ) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এ পরীক্ষার সময় এক ঘণ্টা। প্রতিটি সঠিক উত্তরের জন্য এক নম্বর পাওয়া যাবে এবং ভুল উত্তরের জন্য শূন্য দশমিক ২৫ নম্বর কাটা যাবে। পাস নম্বর ৪০ শতাংশ।
প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন। লিখিত পরীক্ষার সময় তিন ঘণ্টা। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ২০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে।
প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রস্তাবিত সিলেবাসে চারটি বিষয় রাখা হয়েছে। বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও সাধারণ জ্ঞান প্রতিটি বিষয়ে ২৫ নম্বর করে মোট ১০০ নম্বরের পরীক্ষা হতে পারে।
তবে পরীক্ষা পদ্ধতি, নম্বর বণ্টন ও সিলেবাসের এসব বিষয় বিধিমালা সংশোধনের পর চূড়ান্ত হবে।
এনটিআরসিএ সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানপ্রধান ও সহকারী প্রধান নিয়োগের মৌখিক পরীক্ষা চলছে। আগামী ৯ ডিসেম্বর এ পরীক্ষা শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। এরপর নবম শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা আয়োজন করা হতে পারে। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়ার পরই পরীক্ষার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
এবারের পরীক্ষায় নিয়োগপ্রক্রিয়ায় আসছে বড় পরিবর্তন। এবারই প্রথম নিবন্ধন পরীক্ষার মাধ্যমে শুধু যোগ্যতা যাচাইয়ের পরিবর্তে সরাসরি নিয়োগ দেওয়া হবে। এ কারণে আগের ধারাবাহিকতায় এটি ১৯তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা না হয়ে নবম শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা হিসেবে বিবেচিত হবে।
সর্বশেষ ১৮তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল ২০২৩ সালের ৪ নভেম্বর। এর প্রায় চার মাস পর ২০২৪ সালের মার্চে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে নতুন শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার আয়োজন হতে যাচ্ছে।