ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের চাকরির পরীক্ষা স্থগিত
সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক পদের লিখিত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। ২৪ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে ইনস্টিটিউটের পরিচালক জিতেন চাকমা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, একটি শূন্য পদে সহকারী পরিচালক পদে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা ২৮ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। অনিবার্য কারণে পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। পরীক্ষার নতুন সময়সূচি পরবর্তী সময়ে জানানো হবে। তবে অন্যান্য সব পদের লিখিত পরীক্ষা নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী যথারীতি অনুষ্ঠিত হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।