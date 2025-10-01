৪৯তম বিসিএসে দায়িত্ব পালনে ১৯৪ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট

৪৯তম বিসিএসে দায়িত্ব পালনে ১৯৪ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট
১০ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে ৪৯তম বিসিএসের (বিশেষ) প্রিলিমিনারি পরীক্ষা (এমসিকিউ টাইপ)। এ পরীক্ষা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে ১৯৪ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দিয়েছে সরকার। এ সময়ে পরীক্ষার কেন্দ্রগুলোতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের দায়িত্ব পালন করবেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটরা। গতকাল মঙ্গলবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ–সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ১০ অক্টোবর সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ঢাকার ১৮৪টি হলে একযোগে অনুষ্ঠিত হবে এমসিকিউ টাইপ লিখিত পরীক্ষা। পরীক্ষায় প্রতিটি কেন্দ্রে ভেতরে ও বাইরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় একজন করে মোট ১৮৪ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দায়িত্ব পালন করবেন। এ ছাড়া বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের নিয়ন্ত্রণকক্ষে (কন্ট্রোল রুম) দায়িত্ব পালন করবেন আরও ১০ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট। ‘মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯’–এর ৫ ধারার বিধান মোতাবেক পরীক্ষার সময়, পরীক্ষাকেন্দ্র ও সংশ্লিষ্ট এলাকায় এসব নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালন করবেন।
সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী, নিয়োগপ্রাপ্ত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের ৬ অক্টোবর বেলা ১১টায় সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ৭১ মিলনায়তনে ব্রিফিং সেমিনারে উপস্থিত থাকতে হবে। এর বাইরে প্রজ্ঞাপনে পরীক্ষার দিন ভোর চারটায় সচিবালয়ে রিপোর্ট করার নির্দেশনা দেওয়া হয়।
৪৯তম বিসিএস (বিশেষ) ২০২৫ হচ্ছে শিক্ষার বিশেষ বিসিএস। এ বিসিএসে সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের ৬৮৩ পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৪৯তম বিসিএস (বিশেষ) ৬৮৩টি পদের আবেদন করেছেন মোট ৩ লাখ ১২ হাজারের বেশি প্রার্থী। ৪৯তম বিসিএসের পদগুলোতে অনলাইনে আবেদন শুরু হয়েছিল চলতি বছরের ২২ জুলাই। আবেদনকারীদের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা গত ২২ আগস্ট, সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ছিল। পিএসসি সূত্রে জানা গেছে, আবেদনকারী প্রার্থীদের জন্য আবেদন ফি সাধারণ প্রার্থীদের জন্য ২০০ টাকা এবং ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীদের জন্য ৫০ টাকা নির্ধারিত ছিল। ২১ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে যে কেউ প্রার্থী হিসেবে আবেদন করতে পারতেন। ৬৮৩টি পদে ৩ লাখের বেশি প্রার্থী অংশগ্রহণ করায় প্রতি পদে আবেদনকারীর সংখ্যা ৪৫৬ জনের বেশি।