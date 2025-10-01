চাকরির ইন্টারভিউ প্রস্তুতিতে এবার ভিআর প্রযুক্তি
চাকরির সাক্ষাৎকার নিয়ে তরুণ-তরুণীদের বড় চিন্তা থাকে—কীভাবে নিজেকে উপস্থাপন করবেন, কীভাবে প্রশ্নের উত্তর দেবেন, আর সেই চাপ সামলাবেন কেমন করে। এবার সেই প্রস্তুতিতে যোগ হলো ভার্চ্যুয়াল রিয়েলিটি (ভিআর) প্রযুক্তি।
যুক্তরাজ্যের বার্কশায়ারের স্লাউ শহরে অবস্থিত সলথিল ডিজিটাল নামের একটি প্রতিষ্ঠান তরুণদের জন্য ব্যতিক্রমী এই উদ্যোগ নিয়েছে। ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সী ৩৫ জনকে বিনা খরচে এই প্রশিক্ষণের সুযোগ দেওয়া হবে। ভিআর হেডসেটের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা মক ইন্টারভিউর অভিজ্ঞতা নিতে পারবেন, যেন তাঁরা বাস্তবেই একটি সাক্ষাৎকার কক্ষে বসে আছেন।
সলথিল ডিজিটালের পরিচালক বেন মিচেল বলেন, ‘আমরা চাই তরুণেরা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে আত্মবিশ্বাসী হোক। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আর ভিআর দিয়ে আমরা মক ইন্টারভিউ নেব, কভার লেটার ও সিভি লেখায় সহায়তা করব। এতে যেকোনো তরুণ চাকরির জন্য প্রস্তুত হতে পারবে।’
বাস্তবের মতো অভিজ্ঞতা
প্রশিক্ষণে ৩৬০ ডিগ্রি ক্যামেরায় পুরো মক ইন্টারভিউ ধারণ করা হবে। পরবর্তী সময়ে সেই ভিডিও ভিআর হেডসেটে চালানো হবে। ফলে অংশগ্রহণকারীরা আবারও পুরো প্রক্রিয়া দেখে নিজের ভুলগুলো খুঁজে নিতে পারবেন। মিচেল বলেন, ‘এভাবে যাঁরা অংশ নেবেন, তাঁরা মনে করবেন আসলেই সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন। এতে ভয় বা নার্ভাসনেস অনেকটাই কমে যাবে।’
নতুন কর্মপরিবেশের প্রস্তুতি
বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, চাকরির বাজার দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। তাই সাক্ষাৎকার বা কাজের প্রস্তুতিও হতে হবে নতুন ধাঁচের। ক্যারিয়ার পরামর্শক সেজান লুৎফি বলেন, ‘চাকরির প্রতিযোগিতায় এখন শুধু বই পড়ার জ্ঞান যথেষ্ট নয়। তরুণদের আত্মবিশ্বাসী হতে হবে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা আগে থেকে নিতে হবে। ভিআর সেই সুযোগটা দিচ্ছে।’
অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কেউ কেউ জানান, নতুন প্রযুক্তির এই ব্যবহার তাঁদের জন্য বড় সুযোগ।
বাড়ি থেকেই ইন্টারভিউ দেওয়া সুযোগ
ভিআর হেডসেটের মাধ্যমে ইন্টারভিউ দেওয়ার সুযোগ তৈরি হলে বাড়িতে বসেই দেওয়া যাবে চাকরির পরীক্ষা। চাকরির পরীক্ষা ও প্রস্তুতিতে দিন দিন প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে। এই বাস্তবতায় ভিআর-ভিত্তিক ইন্টারভিউ তাঁদের জন্য নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে। বিবিসি অবলম্বনে